Violencia brutal en el fútbol amateur de Campo Santo

Jesús Chañi, encargado del equipo de fútbol amateur Las Parkas, presentó una denuncia contra varios integrantes del equipo de fútbol de El Prado por intento de homicidio, tras un grave incidente que tuvo lugar el pasado sábado en una de las canchas pertenecientes al Complejo Polideportivo de Campo Santo.

Jesús, de 31 años, quien se encuentra internado en el hospital Joaquín Castellanos, fue atacado en patota al término de un encuentro futbolístico, resultando con fractura de mandíbula y contusiones en cabeza y rostro.

En su versión expresó: "Las Parkas, del cual él forma parte, se encuentra en una etapa de preparación para participar del torneo Apertura que organiza la Liga Rural de Fútbol y, para poder probar nuevos jugadores, organizó un partido amistoso con Cooperativa, que también participa de la misma liga".

El encuentro futbolístico se programó en una de las canchas del complejo polideportivo de Campo Santo. A la misma hora, en una segunda cancha, se jugaba otro partido entre El Prado y Juan Domingo Perón, ambos por una fecha del Torneo de Fútbol Amateur, encuentro que fue dirigido por el árbitro Adams Carrizo.

Adams es papá de dos de los jugadores que se estaban probando en el equipo de Las Parkas en la cancha contigua. Cuando ambos encuentros finalizaron, integrantes de El Prado no aceptaron la derrota sufrida, acusando al árbitro Adams de ser el responsable por mal arbitraje. "Los insultos fueron fuertes, uno de sus hijos, que se probaba en mi equipo y nada tenía que ver con ese otro partido, reaccionó; en forma inmediata la hinchada de El Prado corrió para agredirlo", explicó Chañi.

El joven jugador se vio superado, por lo que su hermano, el papá (árbitro), el presidente de la Liga Amateurs, Emilio Ance, y el propio Jesús Chañi salieron a protegerlo intentando detener el ataque. "A mí me voltearon y comenzaron a patear en la cabeza, por esa razón entendemos que se trató de un intento de homicidio", declaró Chañi.