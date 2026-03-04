VIDEO. Juicio por el femicidio de Dalma Bataches: “Estos días fueron muy dolorosos, volver a revivir sus últimos momentos"

El primer juicio por jurado popular que se realiza en Salta continuó este lunes con la declaración de testigos y peritos en el proceso donde se juzga a Víctor Manuel Márquez (21), acusado de homicidio calificado por mediar violencia de género, ensañamiento y alevosía por la muerte de Dalma Salomé Bataches, de 22 años, ocurrida el 17 de septiembre de 2024 bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía.

El debate es presidido por el juez técnico Guillermo Pereyra y se desarrolla ante un jurado popular integrado por doce titulares y cuatro suplentes, quienes deberán determinar la responsabilidad del imputado. De ser hallado culpable por los tres agravantes, podría enfrentar la pena de prisión perpetua.

En la antesala del veredicto, Andrea -madre de la víctima- y Franco, su hermano, esperaban en las puertas de la Ciudad Judicial. Visiblemente conmovida, Andrea describió el impacto que tuvo para la familia atravesar las audiencias.

“Estos últimos días fueron muy dolorosos para la familia, para mí sobre todo, volver a revivir sus últimos momentos. Lo más duro fue cuando habló el forense, cuando llegan al lugar, la foto del cuerpo, en el estado en la que la dejó este femicida, fue con mucha violencia, crueldad, ensañamiento”, expresó.

Durante el debate se exhibieron imágenes y pericias forenses que, según la acusación, acreditan la violencia extrema con la que fue atacada la joven. “Se mostraron las pruebas, la manera en que la mató. El femicida nunca declaró, su defensa lo quiere poner como que es una buena persona, que actuó bajo sustancia, pero nada justifica”, sostuvo la madre.

Andrea también remarcó un dato clave de la autopsia: “La piedra pesaba más de 15 kilos, estaba viva cuando recibió los golpes”. Y agregó: “Fue muy doloroso enterarnos de los pormenores”.

Dalma fue asesinada el 15 de septiembre, día de la procesión, según recordó su madre, aunque su cuerpo fue hallado tres días después, el 18, bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía. “A mi hija la mataron el 15 de septiembre, el día de la procesión, y la encontramos el 18”, señaló.

“Dalma tenía expectativa de vida"

La mujer relató el drama familiar previo al crimen y la lucha contra las adicciones que atravesaba su hija. “Dalma tenía expectativa de vida. Dalma atravesaba una situación de adicción. Golpeé muchas puertas”, contó. Su padre le había alquilado una habitación y, según sostuvo, la familia siempre estuvo presente para acompañarla. “Ella era hermosa”, dijo.

El momento del reconocimiento del cuerpo es una escena que todavía la persigue: “Siento que no enterré a Dalma, cuando fui a reconocer el cuerpo dije que no era. Lo único que tenía sano era una parte del ojo”.

Andrea también habló de la nieta que le dejó su hija: “Acá estoy de pie, me mantiene de pie una nieta que nos dejó mi hija, para pedir justicia digna”. Y añadió: “Esperamos una sentencia justa, para que no vuelvan a asesinar más mujeres”.

En relación al acusado, sostuvo que “sabemos que es de Misiones, nadie lo reconocía, lo reconocieron al femicida por las cámaras”. También cuestionó la estrategia defensiva: “La defensa nos destrozó como familia”. Y remató: “Salomé ya no va a volver, ya no está. No tengo vida, mi vida cambió, no puedo compartir con mi familia, ya no es lo mismo nada”.

"Lo quieren pintar como buena persona"

Franco, el hermano de la joven, también tomó la palabra. “En el último tiempo tuvimos muchas charlas, ella quería salir, esta persona no se lo permitió. Lo quieren pintar como buena persona pero no se lo merece”, afirmó. Y concluyó: “Espero que se haga justicia, estamos muy dolidos”.

La familia manifestó su confianza en el sistema de jurado popular. “Confío en el juicio por jurado, son ciudadanos, padres de familia. Pedimos la pena máxima con los tres agravantes”, expresó Andrea.

Con el cierre de la etapa probatoria, el jurado deberá deliberar y emitir su veredicto en las próximas horas, en un proceso que marca un hito institucional para la provincia y que mantiene en vilo a la familia de Dalma, que reclama justicia por un crimen que conmocionó a la comunidad.