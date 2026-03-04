PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
4 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Juana Repetto
encuentro de alquimia
agv
Santa Rosa de Tastil
gendarme detenido en Venezuela
Especial
Juana Repetto
encuentro de alquimia
agv
Santa Rosa de Tastil
gendarme detenido en Venezuela
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Especial

Banco Macro te lleva al Mundial a alentar a la Selección: mirá cómo participar

Hasta el 30 de abril de 2026, los clientes que utilicen sus Tarjetas Visa Macro sumarán chances para participar por 38 paquetes para dos personas para vivir la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, cortesía de Visa.
Miércoles, 04 de marzo de 2026 18:01
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En la cuenta regresiva hacia la próxima Copa del Mundo, Banco Macro te acerca la posibilidad de acceder a una experiencia internacional única, con el sorteo de 38 paquetes dobles que incluyen viaje, alojamiento, entradas y beneficios exclusivos para asistir a uno de los partidos del certamen más importante del fútbol mundial.

La promoción estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 y está dirigida a clientes que utilicen sus tarjetas de débito o crédito Visa Macro. Cada consumo suma chances de manera automática, sin necesidad de inscripción previa.

La promoción permitirá que 38 ganadores, junto a un acompañante, disfruten de un paquete completo para asistir a uno de los partidos del máximo torneo del fútbol internacional, con todos los gastos cubiertos y servicios exclusivos.

Qué incluyen los paquetes

Cada premio contempla:

  • Entradas para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

  • Pasajes aéreos ida y vuelta desde Buenos Aires.

  • Hospitalidad Visa para el ganador y su acompañante.

  • Asistencia al viajero durante toda la experiencia.

  • Alojamiento por 4 noches en un hotel 4 estrellas.

  • Comidas incluidas: desayunos, almuerzos y cenas.

  • Traslados en el destino.

  • Tarjeta prepaga con un saldo de 400 dólares.

  • Regalos de merchandising de cortesía.

  • Actividades culturales y staff de soporte y seguridad las 24 horas durante la estadía.

Cómo participar

La mecánica es automática y sencilla: cada vez que los clientes utilicen sus tarjetas de débito o crédito Visa Macro sumarán chances para el sorteo.

  • Por cada $1.000 en consumos → 1 chance.

  • Si el pago se realiza con MODO, Apple Pay o Google Pay → las chances se multiplican por cinco.

De esta manera, cuanto mayor sea el consumo con Tarjetas Visa Macro, más oportunidades habrá de resultar ganador.

Toda la información, bases y condiciones pueden consultarse en el sitio oficial de la promoción: pensaenmacro.com.ar/promovisa/.

“Esta promoción es una forma más de agradecer y premiar la confianza que día a día nos brindan nuestros clientes. Junto a Visa queremos que 38 personas y sus acompañantes vivan la experiencia única de alentar a la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD