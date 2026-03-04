Banco Macro te lleva al Mundial a alentar a la Selección: mirá cómo participar

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En la cuenta regresiva hacia la próxima Copa del Mundo, Banco Macro te acerca la posibilidad de acceder a una experiencia internacional única, con el sorteo de 38 paquetes dobles que incluyen viaje, alojamiento, entradas y beneficios exclusivos para asistir a uno de los partidos del certamen más importante del fútbol mundial.

La promoción estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 y está dirigida a clientes que utilicen sus tarjetas de débito o crédito Visa Macro. Cada consumo suma chances de manera automática, sin necesidad de inscripción previa.

La promoción permitirá que 38 ganadores, junto a un acompañante, disfruten de un paquete completo para asistir a uno de los partidos del máximo torneo del fútbol internacional, con todos los gastos cubiertos y servicios exclusivos.

Qué incluyen los paquetes

Cada premio contempla:

Entradas para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pasajes aéreos ida y vuelta desde Buenos Aires.

Hospitalidad Visa para el ganador y su acompañante.

Asistencia al viajero durante toda la experiencia.

Alojamiento por 4 noches en un hotel 4 estrellas.

Comidas incluidas: desayunos, almuerzos y cenas.

Traslados en el destino.

Tarjeta prepaga con un saldo de 400 dólares.

Regalos de merchandising de cortesía.

Actividades culturales y staff de soporte y seguridad las 24 horas durante la estadía.

Cómo participar

La mecánica es automática y sencilla: cada vez que los clientes utilicen sus tarjetas de débito o crédito Visa Macro sumarán chances para el sorteo.

Por cada $1.000 en consumos → 1 chance.

Si el pago se realiza con MODO, Apple Pay o Google Pay → las chances se multiplican por cinco.

De esta manera, cuanto mayor sea el consumo con Tarjetas Visa Macro, más oportunidades habrá de resultar ganador.

Toda la información, bases y condiciones pueden consultarse en el sitio oficial de la promoción: pensaenmacro.com.ar/promovisa/.

“Esta promoción es una forma más de agradecer y premiar la confianza que día a día nos brindan nuestros clientes. Junto a Visa queremos que 38 personas y sus acompañantes vivan la experiencia única de alentar a la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.