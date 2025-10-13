¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16°
13 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
General Güemes
Flavia Royón
circunvalación de Vaqueros
Premio Nobel de Economía
rehenes liberados
sexteto oranense
festival en homenaje a Roberto Ternán
feria tope
pawsi app de perros perdidos
Franja de Gaza
Salta

Por el Día de la Madre, se viene una nueva edición de Feria Tope, ya están abiertas las inscripciones

Se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en plaza España. El tope de precios será de $20.000. Los interesados pueden anotarse a través de la App Muni Salta, llenando un formulario. Solo habrá 100 cupos para vendedores.
Lunes, 13 de octubre de 2025 09:23
La Municipalidad de Salta continúa realizando diversas ferias, con el objetivo de brindar oportunidades tanto a los comerciantes como a quienes necesitan comprar diferentes artículos a un bajo precio.

Es por eso que se realizará por tercera ocasión la “Feria Tope”, que será de liquidación con tope de precios. En esta oportunidad llega con una edición especial por el Día de la Madre. Cabe destacar que ya abrieron las inscripciones para feriantes y que habrá cupo para 100.

Se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en plaza España, con horario a definir. Habrá diferentes productos y los vecinos tendrán la oportunidad única de conseguir el regalo para sus madres. El tope de precios será de $ 20.000.

Los interesados pueden anotarse a través de la App Muni Salta, llenando un formulario.

Los objetivos de la “Feria Tope” son fomentar la economía circular en productos de segunda mano; facilitar el acceso de vecinos a diferentes productos nuevos y usados estableciendo como tope el monto de 20 mil pesos; y ofrecer una alternativa de venta para pequeños vendedores eventuales de la ciudad en el marco de una economía de subsistencia.

