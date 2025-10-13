¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

feria tope
pawsi app de perros perdidos
Franja de Gaza
Inta Salta
Orcas
Alto al fuego
Israel
Ente Regulador de Gas y Electricidad
Flor Peña
Internacionales

Israel liberó a prisioneros palestinos

Unos 2.000 detenidos acusados de crímenes terroristas salieron de las cárceles.
Lunes, 13 de octubre de 2025 10:43
Las autoridades israelíes cumplieron con su parte del acuerdo que firmaron y ya comenzaron a liberar a prisioneros palestinos, después de que el grupo terrorista Hamas pusiera en libertad a 20 rehenes israelíes, que estuvieron en cautiverio durante dos años, en situaciones extremas, con escaso alimento, viviendo en túneles y sin poder ver la luz del sol.

Según el acuerdo alcanzado entre Israel y la organización terrorista Hamas, unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos serán liberados, entre los cuales se encuentran asesinos de civiles en la masacre del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, Israel confirmó que los últimos 13 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamas en Gaza habían sido entregados a la Cruz Roja.

Los 13 hombres fueron acompañados por soldados y agentes del Shin Bet en su camino de regreso a Israel, donde tras reunirse con sus familiares serán sometidos a una evaluación médica inicial, dijo el Ejército israelí en un comunicado.

Un funcionario de Hamas dijo al canal de noticias saudí Asharq News TV que los cuerpos de varios rehenes muertos serán entregados más adelante el mismo lunes. Hay un total de 28 rehenes muertos que Hamás está obligado a devolver a Israel bajo el acuerdo de alto el fuego.

Israel publicó las primeras fotos de los rehenes que llegaron al país y se reunieron con funcionarios israelíes, muchos de ellos en claro estado de desnutrición y con un largo camino de terapia psicológica para recuperarse después de las situaciones inhumanas que tuvieron que vivir durante los últimos dos años.

