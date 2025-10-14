Más de 21 mil turistas dejaron casi $7 mil millones en el fin de semana largo

La provincia de Salta vivió un fin de semana largo con gran movimiento turístico, al recibir 21.795 visitantes que disfrutaron los atractivos de la Provincia, generando un impacto económico de $6.986.622.531.

El pernocte promedio fue de 2,6 noches, lo que evidencia una estadía sostenida en distintos puntos del territorio provincial. Entre los destinos más visitados se destacaron Cafayate con un 69,7% de ocupación, San Lorenzo con el 62,2%, Vaqueros con el 61,1% y San Antonio de los Cobres con el 57,3%.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que "estos resultados reflejan el trabajo conjunto entre el sector público y privado, que permite mantener a Salta entre los destinos más elegidos del país durante todo el año".

Asimismo, la funcionaria dijo que "el crecimiento sostenido en indicadores turísticos tiene impacto en la economía local, generando empleo, movimiento comercial y fortaleciendo la identidad de cada destino".

El Ministerio de Turismo y Deportes continúa impulsando acciones de promoción, capacitación y desarrollo de infraestructura turística en toda la provincia, con el objetivo de consolidar a Salta como un destino competitivo y sostenible durante todo el año.

En Salta Capital

La ocupación hotelera alcanzó un promedio del 71%, registrándose un total de 8291 arribos. Hubo un gran movimiento de visitantes en la capital, lo que volvió a consolidar a la ciudad de Salta como un destino turístico.

El fin de semana largo que tuvo lugar del viernes 10 al domingo 12 de octubre dejó resultados altamente positivos para la actividad turística en la ciudad de Salta, según el balance elaborado por el Observatorio Turístico Municipal. La ocupación hotelera alcanzó un promedio del 71% con picos del 72% el viernes, registrándose en total 8.291 arribos y 14.700 pernoctes, lo que generó un impacto económico estimado en $1.812.349.082.

Además del movimiento en hoteles, restaurantes y servicios turísticos, los visitantes y vecinos pudieron disfrutar de una variada agenda cultural y recreativa que incluyó la Feria del Libro, con gran convocatoria de público; ferias artesanales en distintos puntos de la ciudad; y shows en vivo que enriquecieron la propuesta. La brigada de anfitriones turísticos estuvo presente en los puntos de mayor afluencia turística de la ciudad.

En esta ocasión, alrededor de 40 alumnos del Profesorado Superior de Lenguas Vivas N° 6007; Instituto Superior Profesorado de Salta N°6005; Instituto Jean Piaget N°8048 y el IES N 8235 ISICANA.

La Municipalidad, a través del Ente de Turismo, destacó el balance positivo y reafirmó el compromiso de seguir potenciando a la capital salteña como un destino líder en el norte argentino, ofreciendo una combinación de cultura, patrimonio, gastronomía y experiencias únicas para turistas nacionales e internacionales.