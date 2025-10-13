Más de 21 mil turistas visitaron Salta durante el fin de semana largo

inicia sesión o regístrate.
Durante el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, Salta recibió a 21.795 turistas, según datos oficiales del Ministerio de Turismo y Deportes. El gasto total generado fue de $6.986.622.531, mientras que la estadía promedio se ubicó en 2,6 noches por visitante.
Los números consolidan a la provincia como uno de los destinos más elegidos del país en fechas especiales.
Las actividades culturales, los paisajes y la gastronomía típica fueron los principales atractivos para quienes arribaron desde distintos puntos del país.
En cuanto a la ocupación hotelera, Cafayate encabezó el ranking con 69,7 %, seguida por la Ciudad de Salta (69,1 %), San Lorenzo (62,2 %), Vaqueros (61,1 %) y San Antonio de los Cobres (57,3 %).
Desde el gobierno provincial destacaron que estos resultados se enmarcan en el trabajo conjunto entre el sector público y privado para promover la oferta turística y extender la temporada más allá de los meses tradicionales.
Impacto turístico
- Se registraron 21.795 turistas que visitaron la provincia durante esos días.
- El impacto económico fue de $ 6.986.622.531 (aproximadamente 6.986 millones de pesos).
- El promedio de pernoctes (noches de estadía) fue de 2,6 noches.
Destinos con mayor ocupación
|Destino / localidad
|Porcentaje de ocupación
|Cafayate
|69,7 %
|Salta
|69,1 %
|San Lorenzo
|62,2 %
|Vaqueros
|61,1 %
|San Antonio de los Cobres
|57,3 %