21°
13 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Metán
música
Rehenes argentinos
Amistoso Internacional
Conflicto en la Franja de Gaza
Boca Juniors
Liga Argentina de Básquet
Turismo
Crimen en Villa las rosas
Salta

Más de 21 mil turistas visitaron Salta durante el fin de semana largo

La provincia vivió días de gran movimiento turístico, con un impacto económico cercano a los $7.000 millones y una ocupación hotelera destacada en los principales destinos.
Lunes, 13 de octubre de 2025 20:32
Durante el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, Salta recibió a 21.795 turistas, según datos oficiales del Ministerio de Turismo y Deportes. El gasto total generado fue de $6.986.622.531, mientras que la estadía promedio se ubicó en 2,6 noches por visitante.

Los números consolidan a la provincia como uno de los destinos más elegidos del país en fechas especiales.

Las actividades culturales, los paisajes y la gastronomía típica fueron los principales atractivos para quienes arribaron desde distintos puntos del país.

En cuanto a la ocupación hotelera, Cafayate encabezó el ranking con 69,7 %, seguida por la Ciudad de Salta (69,1 %), San Lorenzo (62,2 %), Vaqueros (61,1 %) y San Antonio de los Cobres (57,3 %).

Desde el gobierno provincial destacaron que estos resultados se enmarcan en el trabajo conjunto entre el sector público y privado para promover la oferta turística y extender la temporada más allá de los meses tradicionales.

Impacto turístico

  • Se registraron 21.795 turistas que visitaron la provincia durante esos días.
  • El impacto económico fue de $ 6.986.622.531 (aproximadamente 6.986 millones de pesos).
  • El promedio de pernoctes (noches de estadía) fue de 2,6 noches.

Destinos con mayor ocupación

Destino / localidad Porcentaje de ocupación
Cafayate 69,7 %
Salta 69,1 % 
San Lorenzo 62,2 %
Vaqueros 61,1 % 
San Antonio de los Cobres 57,3 % 

