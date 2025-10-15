Acusan a Pedro Serrudo de usar fondos del gremio municipal para préstamos personales

Una denuncia interna reavivó la tensión dentro de la Unión de Trabajadores Municipales de Salta (UTM). Según un documento firmado el 14 de octubre de 2025 por Juan Carlos Taritolay, actual prosecretario de Finanzas, el gremio atraviesa un escándalo financiero que apunta directamente a su conducción.

Taritolay acusó al secretario general Pedro Serrudo de haber utilizado fondos institucionales para préstamos personales a su favor, a su hijo y a otros miembros de la comisión directiva, sin contar con aval ni autorización formal. El dirigente sostiene que estos movimientos violan el estatuto gremial y dejan en evidencia una falta total de transparencia en el manejo del dinero de los afiliados.

Pagos irregulares y fondos millonarios

El prosecretario relató que al acceder recientemente a la documentación contable detectó pagos “indiscriminados y exponenciales” bajo los conceptos de servicios de terceros, honorarios y gastos de representación.

Según el informe, esos desembolsos ascienden a $105.802.800 entre enero de 2024 y agosto de 2025, y habrían sido destinados a tres miembros de la comisión directiva y a un particular identificado como Víctor Ernesto Herrera (socio N°1776).

El dirigente remarcó que no existen actas de comisión directiva que respalden esas transferencias, lo que, a su entender, constituye una grave irregularidad administrativa. A ello se suma un dato preocupante: el saldo negativo superior a $35 millones en la cuenta del gremio en el Banco Macro al 29 de agosto de este año.

Reclamo de rendición y devolución

En su escrito, Taritolay solicitó una asamblea extraordinaria urgente para exigir la rendición de cuentas y la devolución inmediata del dinero presuntamente cobrado de manera irregular.

“Nunca avalé ni avalaré estos pagos”, sostuvo el funcionario en el texto, donde además subraya que toda erogación debe aprobarse mediante actas formales, tal como lo establece el estatuto del gremio.

También denunció que fue separado de sus funciones desde 2023, sin acceso al sistema contable, y que la creación de un “departamento contable paralelo” por decisión de Serrudo fue usada para desplazarlo de sus tareas de control financiero.

Posible denuncia judicial

El prosecretario adelantó que, si la conducción gremial no convoca a la asamblea ni revisa las operaciones cuestionadas, presentará el caso ante instancias administrativas y judiciales.

“Ya no se trata solo de diferencias internas -expresó Taritolay-, sino de presuntas irregularidades con dinero de los trabajadores municipales”. La presentación de Taritolay profundiza la crisis interna en la UTM, un gremio que en los últimos años ya venía enfrentando cuestionamientos por su manejo económico y disputas internas entre distintos sectores de la conducción.

La denuncia podría derivar en una investigación judicial si no hay respuestas dentro del propio sindicato. Entre tanto, el malestar entre afiliados y delegados crece, mientras se espera una definición que aclare el destino de los más de 100 millones de pesos cuyo uso hoy está bajo sospecha.

