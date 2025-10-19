Ana Paula Dutil compartirá su testimonio en Salta

La exmodelo Ana Paula Dutil participará mañana en una charla sobre salud mental y suicidio en la adolescencia y la juventud, organizada por la Fundación Fundara. Su presencia aportará una mirada profundamente humana sobre los desafíos emocionales que atraviesan muchas personas y la importancia de hablar, pedir ayuda y acompañar sin prejuicios.

El encuentro, titulado "Hablemos de salud mental y el suicidio en la adolescencia y la juventud", será el primero del nuevo proyecto "Argentina de hoy: ciclo de charlas sobre problemáticas contemporáneas en la adolescencia y juventud", impulsado por Fundara. Se realizará de 18 a 20, en su sede de General Güemes 1305, con entrada libre y gratuita.

Romper silencios

Desde hace algunos años, Dutil decidió poner su voz y su experiencia personal al servicio de la sensibilización sobre temas vinculados al bienestar emocional, los vínculos y la resiliencia. Junto a Julieta y Rosario Ortega, Andrea Rincón y Fernanda Cohen, conduce el programa de streaming "Las cosas no salieron como querías", transmitido todos los miércoles por YouTube, donde conversan sin filtros sobre la vida cotidiana, los aprendizajes y las emociones.

El proyecto nació de los encuentros "Las pibas dicen", y se transformó en un espacio de conversación honesta que busca romper con los mandatos, compartir experiencias reales y acompañar desde la empatía, una línea que también marcará su intervención en el evento de Fundara.

Un tema urgente

La disertación principal del encuentro estará a cargo de la licenciada en Psicología Abigail Gacioppo, directora del Centro Psicoterapéutico Gestión de Emociones, quien abordará los factores que inciden en la salud mental de los adolescentes, los signos de alerta y las estrategias de acompañamiento en los entornos educativos y familiares.

Con este ciclo, Fundara -entidad privada sin fines de lucro dedicada desde 2004 a la investigación, la formación ciudadana y la promoción de políticas públicas- busca abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos contemporáneos que enfrentan los jóvenes.

El primer encuentro estará centrado en la prevención del suicidio y la promoción del bienestar emocional, una problemática que atraviesa todos los sectores sociales y que requiere de escucha, empatía y acción colectiva. La participación de Ana Paula Dutil aportará el componente más íntimo y vivencial del encuentro: una historia que combina dolor, aprendizaje y reconstrucción.

Temas y objetivos

El proyecto "Argentina de Hoy" busca promover la reflexión, la sensibilización y el diálogo en torno a las problemáticas sociales actuales que impactan en adolescentes y jóvenes, como el suicidio, las adicciones, la violencia y la trata de personas.

El mismo está destinado a equipos directivos y de orientación educativa, estudiantes de nivel secundario y superior, profesionales de la salud mental, familias y público en general. Durante la charla, los asistentes podrán realizar preguntas e intercambiar experiencias, además de acceder a material informativo y recursos de prevención. Desde Fundara destacaron que el proyecto nace con la convicción de abrir espacios de diálogo empático y acción colectiva frente a problemáticas muchas veces silenciadas.