22°
2 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Mujer golpeada
Triple crimen de Florencio Varela
Gustavo Sáenz
Municipalidad de Salta
Copa Argentina
Gobierno Nacional de Javier Milei
José Luis Espert
Amenaza de Bomba
Cámara de Senadores de la Nación
Nuevo Código Penal
DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
Salta

Amenaza de bomba en un vuelo que tenía como destino Salta

El avión debía haber partido a las 15, un pasajero gritó “bomba” y se activó el protocolo para estos casos.
Jueves, 02 de octubre de 2025 18:46
Un avión de la compañía low cost Flybondi que debía partir rumbo a Salta, fue demorado y apartado en un sector del aeropuerto de Ezeiza, ante una amenaza de bomba.

Se trata de la aeronave LV-HKN con número de vuelo FO 5164 que debió partir hacia Salta a las 15, pero un pasajero gritó “bomba”, la tripulación lo escuchó y de inmediato se activó el protocolo para estos casos.

El avión se encontraba en la posición 70 y fue trasladada a la posición ZULU 1 (frente a bomberos), donde se hizo descender a los pasajeros para proceder a la revisión de la aeronave y de los equipajes.

Tras la revisión, se liberó al avión y la compañía comenzó el proceso para volver a embarcar a los pasajeros y la partida hacia el destino de Salta, está previsto para las 19.

