20 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Elecciones 2025
Vialidad Nacional Salta
Caída de Amazon web service
Dólar blue en Salta
Clima en Salta
Javier Milei
Manuel Adorni
Metán
Catherine Fulop
contravenciones en el centro
DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

Salta

Dólar blue en Salta: así fue la cotización en el inicio de una semana clave por las elecciones legislativas

Pese a que el Banco Central (BCRA) anunció la formalización del swap por US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, la cotización terminó en alza.
Lunes, 20 de octubre de 2025 18:15
A seis días de las elecciones legislativas en el país, el dólar blue cerró este lunes con una leve suba. ¿A cuánto cotizó la moneda estadounidense en el mercado paralelo y qué es lo que se espera para el resto de la semana?

Según indicaron los operadores en la "city" salteña la mañana arrancó con los precios de cierre del pasado viernes: $1475 para la compra y $1510 para la venta en las oficinas y $1465 (compra) y $1505 (venta) en la calle. Sin embargo, con el correr de las horas el blue comenzó a subir pese a que el Banco Central (BCRA) anunció la formalización del swap por US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos. 

El cierre fue de $1490 para la compra y $1510 en las oficinas, mientras que en la calle los arbolitos compraron a $1480 y vendieron a $1520.

"Pensábamos que con la formalización del swap, el blue iba a bajar pero los mercados lo ignoraron", dijo uno de los operadores al tiempo que comentó sobre la baja cantidad de compras y ventas que hay.

"La gente que puede cambiar sus pesos a dólares por las dudas lo cambia. Hay muchas especulaciones por las elecciones, pero las operaciones son de 100, 200 o 500 dólares a lo sumo".

La cotización en Buenos Aires

A pesar de la formalización del swap, la divisa se incrementó en un 1,4% respecto al último cierre y quedó a $5 pesos de romper la barrera de los $1.500.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.495 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.505.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una suba de 1,7% en la jornada.

El mayorista se ubicó en $1.477, subió más del 5% en el día y quedó a un 1% del techo de la banda, posicionado actualmente en $1.490,57.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,4% hasta $1.548,25, mientras que el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,4% hasta los $1.565,69.

Las reservas del Banco Central se ubicaban el día anterior en US$41.168 millones.

