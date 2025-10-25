Formar, vincular y proyectar: UCASAL fue sede de la III Jornada de Desarrollo Inmobiliario de Salta

¿Cómo se construye el futuro urbano de la provincia y qué oportunidades ofrece el sector de la construcción? Esta fue la pregunta sobre la que trabajó la III Jornada de Desarrollo Inmobiliario. El evento reunió a estudiantes, docentes, profesionales y referentes del ámbito público y privado en un espacio de diálogo impulsado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de UCASAL junto a la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta (CADISAL).

El encuentro tuvo como propósito afianzar los vínculos entre la formación universitaria, el ejercicio profesional y las nuevas dinámicas del mercado.

El Mg. Arq. Pedro Fernández Fernández, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, explicó que este tipo de jornadas complementan la formación académica, ya que permiten a los estudiantes vincularse tempranamente con el campo profesional. La Facultad cuenta con un sistema de prácticas profesionales supervisadas, pasantías y becas, entre las cuales CADISAL es uno de los principales espacios receptores.

Según el decano, estas experiencias representan “una primera oportunidad para conectar con el medio laboral que tiene un nivel de organización empresarial muy diferente al de décadas pasadas”. A través de estas acciones, los futuros arquitectos comprenden de cerca las nuevas dinámicas del ejercicio profesional.

Además, Fernández destacó el trabajo del Instituto de Sustentabilidad Urbana y Territorial, que depende de la Facultad y reúne a gran parte de los especialistas en urbanismo de Salta, muchos de ellos docentes e investigadores de UCASAL. En ese sentido, subrayó que el gran desafío actual es compatibilizar el desarrollo inmobiliario con criterios de accesibilidad y sostenibilidad urbana.

Por su parte, el Arq. Elías Chihadeh, presidente de CADISAL, resaltó el valor de la articulación con la universidad, a la que definió como “una aliada fundamental”. Consideró que la jornada permitió mostrar a los estudiantes cómo se construye el vínculo entre lo público y lo privado en el ámbito del desarrollo inmobiliario y señaló que UCASAL comparte con la Cámara una misma visión de crecimiento responsable y colaborativo.

Asimismo, destacó que el desarrollo inmobiliario es una actividad transversal que requiere la participación de múltiples disciplinas, por lo que la formación universitaria cumple un papel esencial en la profesionalización del sector.

Durante la jornada también participó Nicolás Kiperszmid, socio de DYPSA Group, quien brindó una disertación sobre liderazgo emprendedor y moderó paneles junto a representantes de organismos públicos y desarrolladores locales. En su exposición, alentó a los jóvenes a superar los miedos y animarse a emprender, y destacó que la falta de experiencia o recursos puede convertirse en “un impulso para empezar” cuando se tiene una visión clara a largo plazo.

La jornada concluyó con una reflexión compartida por todos los disertantes: la importancia de la formación, la vinculación y el compromiso para impulsar un desarrollo urbano integral y sostenible, con oportunidades para las nuevas generaciones de profesionales.

https://prensa.ucasal.edu.ar/jornada-desarrollo-inmobiliario-trib