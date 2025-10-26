PUBLICIDAD

26 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Seguí las elecciones legislativas junto a El Tribuno y Radio Salta

Desde la primera hora, y hasta pasadas las 21, para conocer cómo fue el proceso electoral y el resultado de los comicios
Domingo, 26 de octubre de 2025 12:35
Hoy, El Tribuno y Radio Salta ofrecen una cobertura integral, en vivo y en todas las plataformas, de las elecciones legislativas 2025, una jornada que será decisiva para el futuro político del país.

 

 

Desde las primeras horas de la mañana y hasta la medianoche, un gran equipo de periodistas, analistas y productores acompaña el minuto a minuto del comicio.

 

 

Con transmisiones en vivo por streaming, móviles desde distintos puntos de la provincia, entrevistas exclusivas, invitados especiales, análisis político y gráficos explicativos.

 

 

El ciclo especial incluye la participación de los equipos de Radio Salta y El Tribuno. Los productos están pensandos para los diferentes públicos y canales: como Instagram, TikTok, Equis, Facebook, WhtasApp, y otras redes sociales.

 

 

Además, el público podrá participar y enviar sus consultas a través de las redes de El Tribuno, donde habrá actualizaciones constantes, fotos, clips y fragmentos destacados de las entrevistas y debates.

 

 

Las elecciones legislativas 2025 definirán la nueva composición del Congreso y marcarán el rumbo político del país.


 

Temas de la nota

