11°
26 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Cielo nublado y aire fresco: así amaneció Salta en el arranque de las elecciones legislativas

La jornada electoral arranca con un clima templado y algo húmedo en gran parte de la provincia. En el Valle de Lerma cayeron lloviznas leves, mientras que en el norte el día arrancó más cálido y ventoso.

Daniel Diaz
Domingo, 26 de octubre de 2025 07:37

Este domingo electoral amaneció con cielo nublado y un aire fresco en buena parte de la provincia. Desde temprano, los salteños comenzaron a prepararse para luego acudir a las escuelas para emitir su voto en una mañana marcada por lloviznas leves pero persistentes, sobre todo en el Valle de Lerma y la Capital.

En la zona sur, los vecinos de Metán y Rosario de la Frontera se encontraron con un cielo completamente cubierto y temperaturas que no superaban los 14º al iniciar la jornada. El ambiente húmedo y gris se hizo sentir, aunque sin lluvias importantes hasta el momento.

Más al norte, el panorama fue distinto: en departamentos como Orán y San Martín, el día se presentó nublado pero con algo de viento y una temperatura más agradable, rondando los 21º. En cambio, en el departamento Los Andes, el sol salió a pleno, aunque con frío intenso cercano a los 0º durante las primeras horas del día.

El contraste entre el calor del norte y el frío de la Puna marcó inicia de una jornada clave, en la que más de un millón de salteños eligen a sus representantes bajo un cielo que, al menos por ahora, parece acompañar con calma y sin sobresaltos.

Temas de la nota

