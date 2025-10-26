Jarsún fue el primer candidato en votar y lo hizo en Rosario de Lerma

Bien temprano y con mate en mano, Ignacio “Nacho” Jarsún llegó a la Escuela 4.099 “Dr. Francisco de Gurruchaga” de Rosario de Lerma para cumplir con su deber cívico. El actual presidente de Aguas del Norte y candidato a senador en segundo término de Primero los Salteños fue el primero en votar, marcando así el inicio de la jornada electoral.

“Espero que sea una linda jornada democrática en la que la gente pueda expresarse”, expresó tras salir del establecimiento. Jarsún celebró la normalidad con la que comenzó la votación y se mostró entusiasmado con el debut de la boleta única de papel, el nuevo sistema que se utiliza por primera vez en estas elecciones legislativas.

“No demoré ni un minuto en votar. Es un sistema nuevo que esperemos que la gente se acostumbre y le sea fácil de entender”, agregó el dirigente, quien se quedó unos minutos más en la escuela saludando a los fiscales y autoridades de mesa antes de retirarse.