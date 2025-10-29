PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
29 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

sendero starlight 2025
Tartagal
Brasil
Reforma laboral
Halloween en Salta
Expo Ciudad
Halloween en Salta
sendero starlight 2025
Tartagal
Brasil
Reforma laboral
Halloween en Salta
Expo Ciudad
Halloween en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1460.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

La Casita del Parque se prepara para una “Noche de Brujas” llena de diversión

El 31 de octubre, de 18 a 21, la Agencia Cultura Activa y la Dirección Gral. de Educación Ambiental invitan a disfrutar de la actividad, con juegos, música, pintacaritas y golosinas para los más chicos. Por otra parte, el jueves 30 siguen los talleres de guitarra y percusión.
Miércoles, 29 de octubre de 2025 13:11
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa y la Dirección General de Educación Ambiental, invita a las familias a participar de la actividad “Noche de Brujas en la Casita del Parque”, que se desarrollará el viernes 31 de octubre, de 18 a 21 horas, en el espacio de la Casita del Parque (calle Mendoza 51).

Notas Relacionadas

En esta propuesta, los niños que se acerquen al espacio podrán participar disfrazados con la temática de Noche de Brujas, disfrutando de música, pinta caritas y la entrega de golosinas.

Desde la Dirección de Educación Ambiental se desarrollará una actividad especial: la confección de un fantasma de tela, que los niños decorarán con elementos reciclables encontrados durante el recorrido del parque, fomentando la creatividad y la conciencia ambiental.

La actividad es gratuita y abierta a toda la familia, y promete una tarde divertida para los más chicos en un ambiente de juego y aprendizaje.

Talleres artísticos gratuitos en la Casita del Parque

 Jueves 30 de octubre

-Guitarra, ukelele y charango a cargo del profesor David Moreyra, de 15 a 17 horas.

-Percusión con materiales reciclados a cargo del profesor Claudio Ledesma de 18 a 20 horas.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD