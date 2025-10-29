PUBLICIDAD

Vida y Tendencia

Halloween con maquillaje artístico, un día especial para niños ​​​​​​​

Este viernes, el estudio Alexandra realizará una jornada especial de Halloween en zona sur, donde niños y adultos podrán acceder a maquillajes temáticos a cargo de alumnas y docentes. Además, la maquilladora Andrea Rojas adelantó que en noviembre abrirán una nueva sede en General Güemes para ampliar la oferta de cursos y talleres. 

Carina Costello
Miércoles, 29 de octubre de 2025 12:32
Andrea Rojas, especialista en maquillaje artístico y efectos especiales, contó que comenzó su formación hace diez años, cuando estudió con Alexandra, y que luego se perfeccionó con artistas de México. “El FX o maquillaje de Halloween es una parte del maquillaje artístico. Desde ahí surge esto de hacer caracterizaciones, heridas, quemaduras o sangre falsa, lo que se usa para teatro o cine”, explicó.

Durante una jornada reciente en el estudio, Rojas presentó la tradicional Catrina, ícono del Día de los Muertos. “La Catrina simboliza ese pasaje en el que los muertos vienen a visitarnos. Es una celebración muy representativa de la cultura mexicana”, comentó.

Jornada especial de Halloween

El encuentro se realizará este viernes, de 17.30 a 19.30, en el estudio Alexandra, ubicado en avenida Excombatientes de Malvinas 3800, frente al Parque de la Vega. La actividad será por orden de llegada. Participarán varias alumnas, que ofrecerán diseños para niños y adultos, desde los clásicos hasta los más elaborados.

Rojas destacó que los productos utilizados son hipoalergénicos y acuarelables, ideales para los más pequeños. “Antes no existían estos materiales en Salta y las mamás usaban labiales o delineadores. Ahora, con una toallita húmeda o agua, el maquillaje se retira fácilmente”, señaló.

Capacitación y nuevos cursos

En noviembre, Alexandra Studio abrirá una sede en General Güemes, una iniciativa motivada por la cantidad de alumnos que viajan desde esa ciudad a la capital. “Sabemos que los costos de traslado son altos, por eso decidimos llevar un staff de profesoras y ofrecer los mismos talleres que en Salta”, detalló la maquilladora.

El curso más extenso es el de maquillaje profesional, con una duración de diez meses. También se dictan talleres más cortos, como maquillaje artístico o pintacaritas, de cuatro meses. Los pagos pueden realizarse en efectivo o con tarjeta.

Además de maquillaje, el estudio ofrece capacitaciones en uñas, automaquillaje y lallista. “Nos encanta empoderar a las mujeres, vestirlas, ayudarlas a recuperar su autoestima. Siempre decimos que maquillamos almas”, concluyó Andrea Rojas.

