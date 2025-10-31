PUBLICIDAD

IPSS
Franco Colapinto y Meri Deal:
Muerte en el Barrio Santa Ana I
bronquiolitis
Elecciones legislativas nacionales 2025
Siniestro vial
Narcotráfico en Salta
Televisión
Bº Palermo 1
IPSS
Salta

El Círculo Médico de Salta levantó la suspensión del crédito al IPSS tras el pago de la deuda

La medida de fuerza había entrado en vigencia a partir de las 00 horas de este viernes por retrasos en los pagos que ascendían a unos 1.700 millones de pesos.
Viernes, 31 de octubre de 2025 15:11
Foto: Javier Rueda
El Círculo Médico de Salta anunció este viernes que levantó la suspensión del crédito al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), tras confirmarse el pago total de la deuda correspondiente a consultas y prácticas médicas que había motivado la medida.

A través de un comunicado oficial, la entidad informó:

“El IPSS efectivizó el pago de la deuda correspondiente a consultas y prácticas médicas. En consecuencia, se levanta la suspensión del crédito que estaba vigente el día de hoy. Agradecemos sinceramente la comprensión, el apoyo y la paciencia de nuestros pacientes durante este tiempo”.

La decisión pone fin a la medida de fuerza que había entrado en vigencia a partir de las 00 horas del viernes 31 de octubre, por retrasos en los pagos que ascendían a unos 1.700 millones de pesos.

Durante la jornada anterior, la presidenta del Círculo Médico, Adriana Falco, había explicado que la suspensión se debía a la falta de cancelación de las prácticas y consultas correspondientes a julio y septiembre.

Con el pago efectuado por el IPSS, las atenciones vuelven a desarrollarse con normalidad, y los afiliados ya pueden utilizar nuevamente sus órdenes médicas sin necesidad de abonar de forma particular.

