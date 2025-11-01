Día de los Muertos: las razones por las que tienes que ver Coco

Si compartes el Día de Muertos, estamos seguras que Coco es una de tus películas favoritas, porque además de ser tener una entrañable historia, nos recuerda lo hermosas que son nuestras traiciones y la gran importancia de la familia, por eso te decimos por qué debes de ver sí o sí al menos una vez más esta hermosa película animada inspirada en una de las tradiciones mexicanas más famosas del mundo.

Recordemos que el equipo de animación de Disney -Pixar se inspiró en personas reales y vivió en pequeños pueblos para empaparse más de la rica cultura mexicana y así poder plasmar con mucho respeto nuestro gran amor por nuestros antepasados.

Seguramente ya viste la gran película de Disney -Pixar, ganadora del Óscar (en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción) e inspirada en México : ¡Coco! Este filme está ambientado en el Día de Muertos, una de las fiestas tradicionales más importantes de este país y cuenta la historia de Miguel, un niño que ama la música y que vivirá una gran aventura después de encontrar la guitarra de su cantante favorito.

Coco nos enseñó que el amor de la familia ni la muerte lo puede fragmentar.

1. Fue inspirada en personas reales

Esta hermosa historia tiene gran impacto gracias a que todo mexicano se siente identificado de una u otra manera, y es que los miembros de la familia de Miguel nos recuerdan a nuestra propia familia, sobre todo Mamá Coco que fue creada inspirándose en María Salud Ramírez Caballero, originaria del estado de Michoacán.

Su expresión dulce, sus tiernas arrugas y su encantadora personalidad es sin duda el vivo reflejo de una típica abuela mexicana, que desafortunadamente este 16 de octubre murió a los 109 años, de acuerdo al informe de el Secretario de Turismo de Michoacán. A pesar de que se desconoce la causa de su muerte, se sabe que falleció en Santa Fe de la Laguna, ciudad donde nació el 16 de septiembre de 1913. María Salud Ramírez Caballero fue artesana de ollas de arcilla, le sobreviven 3 hijos, muchos nietos y muchos más bisnietos.

A pesar de que Disney no ha aceptado que Mamá Coco sea inspirada en Maria Salud, sus familiares han revelado que el equipo de Pixar vivió con ellos una temporada y gran parte de su casa es muy similar a la del filme, claro, sin mencionar que el parecido entre ambas es innegable.



2. ¡Gael García en uno de sus personajes más inspiradores!

Sin duda, uno de los actores mexicanos más talentosos que existen es Gael García y por eso ¡no podía faltar en este filme! Gael prestó su voz para darle vida a Héctor, uno de los personajes principales de la historia que le ayudará a Miguel a encontrarse consigo mismo, hacer las paces con su pasado y valorar más a su familia.

3. Fue creada por un gran director

Otra de las razones por la que tienes que ver Coco es que fue creada por un gran director, Lee Unkrich, quien dirigió películas como Toy Story 3, Monsters Inc y 'Buscando a Dory. En Coco se hace evidente su talento ¡de nuevo!

4. ¡La música es increíble!

Como era de esperarse, las canciones que escucharás durante la película te pondrán a cantar, bailar ¡y hasta te harán llorar! La selección musical del filme está inspirada en los mariachis que tanto caracterizan a México ¡y son el soundtrack perfecto para este Día de Muertos!

5. Es un hermoso homenaje a México

Lee Unkrich consideró a Coco una carta de amor a México y el equipo de Pixar vivió dos años en este país para visitar lugares como Oaxaca y Guanajuato e inspirarse en este filme.

En Coco predominan escenas coloridas donde los elementos claves del tradicional Día de Muertos, como las flores de cempasúchil ¡que llenan de magia la pantalla!

6. Su historia conmovedora (y gran mensaje)

Al igual que todas las películas de Disney -Pixar, Coco tiene una historia muy interesante, que se desarrolla en escenarios sorprendentes y está protagonizada por personajes muy divertidos. Además, nos da un mensaje muy especial sobre la importancia de la familia y el valor de cada persona en el mundo.

También nos enseña que ninguna persona desaparece de nuestras vidas, aunque haya muerto, pues siempre que la recordemos seguirá a nuestro lado y sus enseñanzas nos acompañarán toda la vida.

7. Hermosos homenajes a las leyendas mexicanas

Claro, cómo podemos olvidar esos pequeños cameos a algunos de nuestros más grandes ídolos, María Félix, Pedro Infante, Cantinflas, El Santo, Frida Khalo, Jorge Negrete, etc., sin duda nos encantaría ver a tantas leyendas juntas en un solo lugar, ¿verdad?

Estamos seguras que para ver Coco no necesitamos ningún pretexto, y que podemos verla en cualquier época del año, pero sabemos que el 1 y 2 de noviembre esta hermosa película nos llega mucho más al corazón, y por eso la amamos.