Naranja X y la Municipalidad de Coronel Moldes se unen para limpiar el dique Cabra Corral

En el marco de su 40º aniversario, Naranja X llevó a cabo una significativa jornada de limpieza y concientización ambiental en la provincia de Salta. La acción se centró en la zona de "El Préstamo" del Dique Cabra Corral y se realizó en colaboración con la Municipalidad de Coronel Moldes.

La jornada fue un éxito gracias a la participación de más de 50 colaboradores. El esfuerzo conjunto resultó en la recolección de más de 1.6 toneladas de residuos, entre los que se destacó una alta concentración de plásticos y vidrios. Además, para asegurar la sostenibilidad de la acción, la iniciativa incluyó la instalación de nueva cartelería y cestos de basura para promover la limpieza continua del área.

Esta actividad se enmarca dentro de los compromisos de impacto social y ambiental de Naranja X, que impulsa a sus líderes a generar al menos una iniciativa de impacto durante el año con su equipo. Este año Naranja X ha movilizado a más de 500 personas en labores de voluntariado y a través de este programa, la compañía ya ha realizado jornadas de plantación de árboles, construcción de viviendas de emergencia, recaudación de fondos para organizaciones sociales y desarrollo de iniciativas de impacto social vinculadas al negocio.