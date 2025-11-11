PUBLICIDAD

Narcotráfico en Salta
Fundación Casa Fraterna
malnutrición 2025
concurso literario
Centro de adopciones Mancilla
danza hindú
Proyecto de ley
Especial
Salta

Naranja X y la Municipalidad de Coronel Moldes se unen para limpiar el dique Cabra Corral

La acción se centró en la zona de "El Préstamo". 
Martes, 11 de noviembre de 2025 13:06
En el marco de su 40º aniversario, Naranja X llevó a cabo una significativa jornada de limpieza y concientización ambiental en la provincia de Salta. La acción se centró en la zona de "El Préstamo" del Dique Cabra Corral y se realizó en colaboración con la Municipalidad de Coronel Moldes.

La jornada fue un éxito gracias a la participación de más de 50 colaboradores. El esfuerzo conjunto resultó en la recolección de más de 1.6 toneladas de residuos, entre los que se destacó una alta concentración de plásticos y vidrios. Además, para asegurar la sostenibilidad de la acción, la iniciativa incluyó la instalación de nueva cartelería y cestos de basura para promover la limpieza continua del área.

Esta actividad se enmarca dentro de los compromisos de impacto social y ambiental de Naranja X, que impulsa a sus líderes a generar al menos una iniciativa de impacto durante el año con su equipo. Este año Naranja X ha movilizado a más de 500 personas en labores de voluntariado y a través de este programa, la compañía ya ha realizado jornadas de plantación de árboles, construcción de viviendas de emergencia, recaudación de fondos para organizaciones sociales y desarrollo de iniciativas de impacto social vinculadas al negocio.

 

 

 

