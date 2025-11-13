VIDEO. Vandalizaron la máquina de recarga de SAETA en Pellegrini y causaron daños por miles de dólares

La madrugada de este jueves volvió a dejar fuera de servicio a la máquina de recarga de saldo de SAETA ubicada en la sede central de la empresa, en calle Pellegrini esquina Corrientes, tras un nuevo hecho de vandalismo que dejó severos daños materiales.

Según informó la empresa, a las 1.30 de la madrugada las cámaras de seguridad instaladas en la cabina registraron la última imagen antes del ataque: una persona ingresó al habitáculo y tapó el lente, impidiendo registrar el resto de sus movimientos.

Minutos después, la máquina fue forzada para su apertura, lo que provocó la destrucción de conexiones internas, cables y parte del hardware, con el objetivo de acceder a la caja recaudadora. Los técnicos confirmaron que los daños ascienden a varios miles de dólares, ya que los repuestos de este tipo de equipos son importados y requieren intervención especializada.

Este no es el primer episodio. En 2023, el mismo punto de recarga había quedado inutilizado tras sufrir un ataque similar por parte de un desconocido, lo que obligó a reparaciones costosas y a la interrupción del servicio por semanas.

Durante la mañana, representantes de SAETA radicaron la denuncia en una dependencia policial. Más tarde, personal de la policía científica se presentó en la cabina para **levantar huellas, registrar la escena y analizar los elementos que quedaron junto a la máquina.

La empresa aún no informó plazos estimados para la reposición del servicio, aunque anticipó que la reparación demandará tiempo debido a la magnitud del daño y a la necesidad de adquirir repuestos en el exterior.