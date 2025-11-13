Enfrentamiento en la cárcel de Villa Las Rosas dejó un interno herido y derivado al Hospital San Bernardo

La tranquilidad que predominó durante la mañana en la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas se quebró cerca del mediodía del miércoles, cuando dos internos alojados en la segunda planta del Pabellón A iniciaron una pelea mano a mano que rápidamente encendió las alertas entre el personal penitenciario.

Según fuentes consultadas, el incidente comenzó de manera repentina y se desarrolló en cuestión de segundos. Los agentes penitenciarios intervinieron para frenar la reyerta, logrando separar a los involucrados. Sin embargo, antes de que pudieran contener la situación, uno de los internos sufrió una estocada en la zona de la ingle, provocada durante el forcejeo.

De inmediato, las autoridades solicitaron una ambulancia del Samec, que acudió al penal para efectuar el traslado del herido hacia el Hospital San Bernardo. Allí fue recibido por el equipo de guardia y quedó internado para observación y evaluación médica. Fuentes del nosocomio confirmaron que el interno se encuentra estable, con una evolución favorable.

Mientras tanto, se activaron los protocolos internos para restablecer el orden dentro del sector afectado, y se notificó a los familiares del interno lesionado sobre su estado de salud.

En tanto, se iniciaron las actuaciones administrativas de rigor para determinar el origen de la pelea, el posible uso de un objeto punzante y las responsabilidades de los involucrados.

La investigación interna continuará durante las próximas horas, mientras el interno herido permanece bajo cuidados médicos en el Hospital San Bernardo.

