Otra vez un siniestro por animales sueltos: una moto chocó con un caballo

Cuando el sol apenas empezaba a asomar este viernes, un motociclista que viajaba por la ruta 23, kilómetro 4, entre Rosario de Lerma y Cerrillos, se topó con un caballo que cruzó sin control a la altura de El Perchel, cerca del campamento de Vialidad. No logró esquivarlo y terminó chocando de lleno.

El impacto fue tan fuerte que automovilistas que venían detrás quedaron completamente quietos, sin poder avanzar, sorprendidos por la escena y sin saber si había más animales sueltos rondando la ruta, indicó La Llave del Portal.

El motociclista recibió asistencia inmediata y fue trasladado en ambulancia hacia un centro de salud. Hasta el momento no trascendió su estado, pero testigos aseguraron que quedó tendido sobre la calzada y visiblemente golpeado.

La Policía llegó rápido y montó un operativo para intentar capturar a los caballos que seguían desplazándose por la zona, un riesgo permanente para quienes circulan hacia Salta o hacia el Valle de Lerma.

