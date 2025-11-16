No vacunarse expone a toda la población

Las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación muestran una marcada caída en los refuerzos y controles a lo largo de la vida. Según el último Informe Nacional de Coberturas del Calendario Nacional de Vacunación 2025, mientras que las dosis aplicadas en los primeros meses de vida muestran coberturas más altas como la BCG: 87,1%, Hepatitis B neonatal: 83% o Quíntuple/Séxtuple: 84,7%) los refuerzos caen significativamente, con valores que rondan entre el 65 y 75% e incluso descienden por debajo del 50% en el caso de la triple viral o varicela en niños de cinco años.

Este escenario fue analizado por especialistas durante el Seminario de Periodismo en Salud organizado por MSD Argentina, del cual participó El Tribuno, el 30 de octubre pasado, en Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el encuentro, el pediatra Fernando Burgos, integrante del Departamento Científico de Fundación Vacunar, subrayó que "la vacunación no solo protege al individuo, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, resguardando a quienes no pueden vacunarse, contribuyendo a la protección de lactantes o a las personas inmunocomprometidas".

Recordó además que la inmunización es una de las estrategias más efectivas de la salud pública moderna: previene enfermedades, reduce la mortalidad y evita complicaciones graves. Además, permitió erradicar enfermedades como la viruela y reducir drásticamente otras como poliomielitis, sarampión y rubéola.

El especialista advirtió que no vacunar a tiempo a niños y adolescentes expone a la población a enfermedades inmunoprevenibles que pueden tener consecuencias graves o incluso fatales y reduce la posibilidad de la resistencia a los antibióticos.

"El sarampión, por ejemplo, puede causar neumonía o encefalitis, mientras que la tos ferina es especialmente peligrosa en lactantes pequeños. Además, retrasar las vacunas debilita la protección comunitaria y aumenta el riesgo de brotes", explicó.

En tanto, la Dra. Virginia Verdaguer, directora de Asuntos Médicos para MSD Cono Sur, coincidió en que "la vacunación es una herramienta poderosa para protegerse y proteger a nuestros seres queridos de enfermedades prevenibles. La vacunación, mediante un proceso complejo, estimula al sistema inmune para la producción de anticuerpos que ayudan a prevenir las infecciones".

