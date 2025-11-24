Roque Cornejo: “Son cinco elecciones seguidas que la Libertad Avanza gana en Salta. Eso nos da mucha expectativa”

Roque Cornejo Avellaneda asume como senador por Capital y considera que su llegada a la Cámara alta provincial marca un hecho inédito para el espacio libertario en Salta. “Es algo histórico, pero queremos que sea solo anecdótico, porque nuestra meta es que en 2027 haya muchos más senadores libertarios y que toda la provincia sea violeta”, afirmó.

El legislador recordó que en su momento fue el único diputado de La Libertad Avanza en la Cámara y que hoy el bloque cuenta con nueve representantes. “Eso quiere decir que la semilla que sembramos dio fruto. Nuestro compromiso es seguir trabajando en ese sentido”, sostuvo.

Si bien reconoció que en el Senado seguirán siendo minoría, aseguró que cuentan con un fuerte respaldo en la calle. “Somos minoría en la Cámara, pero no en la gente. Nos acompañan de manera amplia. Son cinco elecciones seguidas que la Libertad Avanza gana en Salta y eso nos da mucha expectativa para lo que viene”, señaló, con la mira puesta en 2027, cuando proyectan incluso la posibilidad de un gobernador o gobernadora libertaria.

Entre las primeras iniciativas que impulsará, Cornejo Avellaneda mencionó la llamada Ley Base y Punto de Partida para la Libertad y el Progreso de Todos los Salteños, una propuesta orientada a modernizar el Estado provincial. Según explicó, el objetivo es avanzar hacia un Estado más eficiente, más chico y menos costoso para los contribuyentes.

“Salta es la cuarta provincia con mayor presión tributaria del país. Trabajar y producir acá te cuesta un 40% más que en otras provincias. Si queremos devolverle poder a la gente, hay que cobrar menos impuestos, y para eso es necesario achicar el Estado”, remarcó. Agregó que su propuesta está inspirada en la ley nacional impulsada por el presidente Javier Milei, pero adaptada a la realidad salteña.

Consultado sobre cómo prestará juramento, respondió que lo hará “por Dios y por la Patria”. Y al cierre del año dejó un mensaje a la ciudadanía: “Que recen por nosotros. Las oraciones son fundamentales. Necesitamos ser iluminados para poner las prioridades de la gente en primer lugar y no los intereses partidarios”.

Finalmente, afirmó que su visión sobre la política es clara: “Ocupar lugares de poder para devolver el poder a la gente. Esa tiene que ser la vocación de servicio de todos los legisladores. Tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras y necesitamos sabiduría para tomar las mejores decisiones”.