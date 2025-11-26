Cardón reabre un local en el corazón de Salta con nuevas propuestas y mucha esencia norteña

Este miércoles, Cardón reabrió las puertas de su nuevo local en Salta, ubicado en Caseros 475, con una propuesta ampliada y una oferta más accesible para los salteños. La marca argentina, que lleva la esencia de la cultura nacional en cada uno de sus productos, ha logrado adaptar sus precios al mercado, lo que le permitirá competir a nivel internacional.

José Mutti, Socio y Director de Cardón Argentina, expresó su entusiasmo por esta reapertura: “Estamos muy contentos de estar nuevamente en Salta. Después de años de esfuerzo encontramos una ubicación privilegiada que nos permitirá seguir creciendo en el norte del país”, comentó Mutti.

Foto: Pablo Yapura

Una de las grandes novedades de este local es su propuesta en cuanto a precios, que han sido ajustados para hacer la marca más accesible. Gracias a la apertura del mercado y la facilitación de importaciones, Cardón ha logrado reducir los costos, ofreciendo productos de calidad a precios más competitivos. “Hoy tenemos precios internacionales, lo que nos permite estar mucho más cerca de todos y seguir trabajando en lo que siempre soñamos: ser accesibles para todos”, agregó José.

Foto: Pablo Yapura

Indumentaria variada y de calidad

El local de Cardón en Salta ofrece una amplia gama de productos tanto para hombres como para mujeres, con énfasis en tejidos frescos y adecuados para el clima local. Destacan las camisas y vestidos de lino 100%, una de las telas más frescas y duraderas, perfectas para el calor salteño. También hay opciones en cuero, un clásico de la marca, junto con accesorios, carteras, y platería de alpaca, que añaden un toque único a la oferta.

Foto: Pablo Yapura

La marca también se distingue por su amplia variedad de talles, algo que es destacado por sus clientes. Desde talles pequeños hasta extra grandes, Cardón busca erradicar la discriminación en la moda, ofreciendo opciones para todos los cuerpos.

“Queremos que todos se sientan cómodos y representados en nuestros productos, sin importar el talle”, destacó José Mutti.

El espíritu del norte en cada prenda

Cardón no solo representa la moda, sino también la identidad cultural de Argentina, y especialmente del norte. Con productos que incorporan la esencia del norte argentino, como mantas, ponchos y otros accesorios típicos, la marca se posiciona como un referente en la cultura nacional. “Nuestra idea es llevar lo mejor del norte, que tanto nos identifica, a todo el país”, afirmó Mutti.