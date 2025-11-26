VIDEO. Fuerte temporal en Aguas Blancas: ráfagas de viento de más de 100 km/h generaron destrozos

Una fuerte tormenta acompañada de ráfagas de viento que superaron los 100 km/h dejó este miércoles un saldo de importantes daños materiales en la localidad de Aguas Blancas, en el norte provincial. El fenómeno climático, que sorprendió a la población en plena tarde, causó el desprendimiento de techos, la caída de postes de luz, árboles caídos sobre vehículos y daños estructurales en varias viviendas.

Foto: Orán al Momento

Según testimonios de vecinos, las ráfagas de viento arrasaron con lo que encontraron a su paso, afectando la infraestructura de varias viviendas y causando el corte de energía eléctrica en muchas zonas de la localidad. Las autoridades locales informaron que las ráfagas fueron de tal magnitud que se registraron desprendimientos de techos en algunas casas, mientras que el tendido eléctrico sufrió daños severos por la caída de postes.

Los habitantes de Aguas Blancas reportaron que, además de los daños materiales, hubo varios vehículos dañados por la caída de árboles y objetos voladores. En algunos casos, la fuerza del viento provocó que los árboles quedaran desplazados sobre las calles, obstruyendo el paso y complicando las tareas de limpieza y remoción de escombros.

Foto: Orán al Momento

Continúa la alerta por fuertes vientos

Frente a la situación, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un aviso de emergencia por vientos fuertes que continúan afectando a distintas zonas del norte salteño. En su reporte, el organismo advirtió que las ráfagas podrían seguir siendo intensas, por lo que instó a la población a tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Foto: Orán al Momento

Desde Defensa Civil de la Municipalidad de Orán pidieron a los vecinos que aseguren objetos sueltos en sus viviendas, especialmente en zonas vulnerables, y evitar permanecer al aire libre durante las ráfagas más intensas.