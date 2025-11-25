Clima en Salta: hay alerta por altas temperaturas, mirá cómo seguirá el tiempo

Salta atraviesa la semana marcada por el calor y la persistencia de condiciones sofocantes. Este martes, la temperatura máxima alcanzó los 31,2°C, en línea con lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y especialistas locales vienen anticipando.

“Van a seguir las temperaturas altas de la semana, hay un bloqueo atmosférico en el centro del país”, explicó a El Tribuno el meteorólogo Edgardo Escobar, al detallar el fenómeno que mantiene estabilizada la masa de aire cálido sobre gran parte del NOA.

El SMN emitió para este miércoles un alerta amarilla por altas temperaturas que abarca el centro y oeste de la provincia. El aviso advierte por efectos leves a moderados en la salud, que pueden volverse peligrosos “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

Humedad en alza y sensación térmica

Escobar remarcó que, aunque en ocasiones la temperatura real puede ser más elevada sin que se emita una advertencia, la clave está en la humedad. “Vos podés tener 37°C por efecto zonda y no se emite alerta, pero cuando la humedad supera el 50%, ahí sí se activa”, señaló.

Esa combinación potencia la sensación térmica y vuelve más difícil la disipación del calor.

“El viento te da la sensación térmica de frío en invierno; en verano, la sensación térmica la da la humedad", añadió el especialista.

El pronóstico día por día

Miércoles: 32° y alerta por calor.

32° y alerta por calor. Jueves: 33°, con ambiente pesado.

33°, con ambiente pesado. Viernes: entre 34° y 35°.

entre 34° y 35°. Sábado: 34°, con probabilidad de precipitaciones y tormentas hacia la noche.

34°, con probabilidad de hacia la noche. Domingo: se esperan lluvias y tormentas gran parte del día, principalmente en horas nocturnas.

se esperan gran parte del día, principalmente en horas nocturnas. Lunes: descenso marcado de la temperatura por el ingreso de un pulso de aire frío.

El norte de la provincia será un "horno"

Las altas temperaturas también se sentirán con fuerza en el norte provincial, en los departamentos de Orán y General San Martín. El Servicio Meteorológico anticipa temperatura de entre 36 y 40º para los próximos días.

Las ciudades de Orán, Tartagal y la localidad de Rivadavía se ubicarán entre las más calurosas del país en la jornada del viernes.