Clima en Salta: llueve en algunas zonas del norte, pero ¿llega a Salta capital y alrededores?

Tras un agobiante miércoles, en algunas zonas de Salta, Jujuy y Tucumán comenzaron a caer lluvias fuertes "debido al cruce de perturbaciones atmosféricas", según indicó el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno.

Durante la noche de este miércoles, Escobar indicó que había tormentas en zonas como "Abra Pampa, Tres Cruces e Iruya y se pueden desplazar, como ocurre al este del Cabra Corral en Río Piedras. Están cruzando perturbaciones atmosféricas en todo el norte y en ciertos sectores pueden activarse tormentas".

Para este jueves se esperan probables lluvias y tormentas durante la madrugada y también a la noche. La máxima será de 34º y la mínima de 16º".

Las condiciones del viernes serán similares a la del jueves: probables precipitaciones y tormentas para la madrugada y también para la noche, con una máxima estimada en 32º y una mínima de 18º".

El pronóstico para el fin de semana

Para el sábado se esperan 33º de máxima y 18º de mínima, con probables precipitaciones a la madrugada y también hacia la noche. Para el domingo, en tanto, se esperan 31º de máxima y 19º de mìnima (también con probabilidad de precipitaciones a la madrugada y hacia la noche).

Para el lunes se estima una máxima de 24º y una mínima 17º "con el cielo parcial a mayormente nublado, con probables precipitaciones. Estas condiciones se mantendrán de igual forma el martes también".