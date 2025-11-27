Salta impulsa, vía Sáenz, un interbloque federal en Diputados y crece la expectativa por Jalil

Con Salta como epicentro político de una movida que podría reordenar fuerzas en el Congreso, este jueves se realizará una reunión clave entre gobernadores del norte y del litoral en la Casa de Salta en Buenos Aires. El encuentro, convocado por el mandatario salteño Gustavo Sáenz, apunta a consolidar y ampliar el interbloque Innovación Federal en la Cámara de Diputados.

Según fuentes legislativas consultadas, el objetivo es avanzar en la conformación de un interbloque federal con identidad propia, que se posicione como tercera fuerza en el recinto, en un escenario de alta paridad entre La Libertad Avanza y el peronismo nucleado en Unión por la Patria.

La reunión se realizará en la Casa de Salta, ubicada en Roque Sáenz Peña 933, y contará con la presencia confirmada de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y también se espera la participación del mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Sin embargo, la principal expectativa política está puesta en la decisión del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Su eventual incorporación al espacio impulsado desde Salta tendría impacto directo en la conformación del Congreso, ya que podría significar un golpe para Unión por la Patria, que perdería su lugar como primera minoría y pasaría a contar con 93 legisladores.

Actualmente, el interbloque Innovación Federal, liderado por legisladores alineados a Gustavo Sáenz y Passalacqua, cuenta con 7 bancas. El plan es ampliar esa base parlamentaria sumando:

* 4 diputados de Catamarca

* 3 de Tucumán

* 1 de Neuquén

* y eventualmente los 2 legisladores del MID

De concretarse este esquema, el espacio llegaría a 17 o 18 diputados, número que le permitiría disputar protagonismo en votaciones clave dentro de la Cámara baja.

En el entorno político se señala que el caso de Zamora es diferente: si decide despegarse del bloque peronista, lo haría para conformar un bloque propio, más que integrarse al espacio que impulsa Salta junto con Misiones.

Desde el saencismo sostienen que la iniciativa apunta a fortalecer una agenda federal con eje en las provincias del interior, desde donde se busca mayor poder de negociación frente al Gobierno nacional en temas presupuestarios, obras públicas y coparticipación.

Con esta movida, Salta vuelve a posicionarse como una de las provincias con mayor peso en la articulación política nacional, no solo por la iniciativa del encuentro sino por el rol que Sáenz viene asumiendo en el reordenamiento de fuerzas dentro del Congreso, habrá que ver después de la reunión que tan fuerte será.