VIDEO. Otra vez... Turistas argentinos denunciaron que no les venden combustible en Bolivia: "No volvemos nunca más"

Una situación insólita vivieron este martes dos turistas argentinos que viajaron desde Salta hasta la ciudad de Yacuiba, Bolivia: denunciaron que no pudieron comprar combustible en ningún surtidor por el solo hecho de tener patente argentina y no contar con una autorización especial que sería un requisito para extranjeros.

“Vinimos a esta hermosa ciudad porque nos encanta, pero ¿qué pasa? Queremos movernos en el vehículo y no conseguimos combustible porque nadie nos quiere vender. No sé si es porque somos argentinos, porque tenemos la patente argentina, no lo sé”, relató uno de los viajeros al canal local, Sur TV Yacuiba.

Los turistas, oriundos de Mar del Plata, explicaron que se encuentran alojados en un hotel y consumiendo como turistas, pero el problema con el combustible complicó completamente su estadía. “Comemos, gastamos acá, dejamos nuestro dinero como turistas, pero no vamos a volver nunca más. ¿Por qué? Porque no conseguimos el combustible. ¡Qué pavada!”, lamentaron.

Los visitantes compararon la situación con la de Argentina, donde no existen restricciones de venta de combustible por nacionalidad ni por la procedencia del vehículo.

El hombre detalló que llegaron desde Salta y que se encontraba transitoriamente en el norte argentino por cuestiones personales. “Vinimos por unos trámites acá”, aclaró.

Estación de servicio de YPFB, en Yacuiba. Foto: Jorge Arancibia - Maps.

Sobre la odisea que les tocó atravesar, confirmó que recorrieron todas las estaciones de servicio disponibles en la zona. En todas recibieron la misma respuesta: “No nos pueden vender porque no tenemos la autorización”.

La exigencia de un permiso especial para la venta de combustible a vehículos extranjeros generó múltiples quejas en los últimos años, especialmente de argentinos que cruzan la frontera por turismo, compras o trámites. Mientras tanto, los afectados esperan que las autoridades bolivianas revisen el sistema. “Lo único que lograremos a futuro, si esto cambia, es que el gobierno haga modificar este sistema”, concluyó el viajero.