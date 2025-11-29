WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde diciembre: cuáles son y por qué quedarán afuera

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

WhatsApp se prepara para cerrar el año con un cambio que golpeará de lleno a quienes aún usan modelos de smartphones con sistemas operativos desactualizados. Desde diciembre de 2025, varios dispositivos quedarán fuera de la plataforma y ya no podrán enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas, ni acceder a ninguna de las funciones del servicio.

La decisión forma parte del proceso con el que Meta ajusta periódicamente los requisitos mínimos para garantizar que la app funcione de manera segura, estable y con todas las novedades que se lanzan a lo largo del año. El recorte no es menor: impacta tanto en equipos económicos muy difundidos como en modelos clásicos que alguna vez fueron populares.

#os celulares que perderán WhatsApp desde diciembre 2025

WhatsApp funcionará únicamente en dispositivos con Android 5.0 o superior y iOS 15.1 o posterior. Por debajo de esas versiones, la aplicación dejará de ser compatible.

Entre los equipos que quedarán fuera se encuentran:

*Apple

* iPhone 5

* iPhone 5c

*iPhone 5s

*iPhone 6

* iPhone 6 Plus

Samsung

* Galaxy J2

LG

* LG V10

* LG G3

Motorola

* Moto G (modelos antiguos)

HTC

* One M8

Sony

* Xperia Z2

* Xperia Z3

Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos celulares

El recorte de compatibilidad no responde a un capricho. Mantener operativa una aplicación utilizada por más de dos mil millones de personas implica garantizar seguridad, estabilidad y rendimiento. Para eso, WhatsApp revisa periódicamente cuántos usuarios continúan con sistemas operativos antiguos y si estos pueden sostener las funciones más recientes.

Cuando un celular tiene software obsoleto:

* No puede recibir nuevas funciones ni parches de seguridad.

* Sufre lentitud, apagones inesperados y errores generales.

* Aumenta la exposición a virus, malware y vulneraciones de datos.

Antes de darse de baja, WhatsApp envía alertas y recordatorios para que los usuarios puedan actualizar o cambiar su equipo. En Android, la versión del sistema puede consultarse en Acerca del dispositivo; en iPhone, en Información.

Qué hacer si tu celular ya no será compatible

Si tu equipo aparece en la lista, la recomendación de los especialistas es clara: migrar a un modelo que pueda recibir actualizaciones y ejecutar las funciones actuales de la app.

Como alternativa temporal, se puede utilizar WhatsApp Web o la versión de navegador. Sin embargo, estas opciones dependen de una computadora y no ofrecen todas las herramientas disponibles en la aplicación móvil.