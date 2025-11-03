PUBLICIDAD

3 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Justicia electoral
reforma laboral de Milei
trasplantes renales
Causa cuadernos
Poder Judicial de Salta
mundial de robótica
Educación vial
Gobierno Nacional de Javier Milei
Gobierno nacional
Salta

Buscan realizar trasplantes renales pediátricos en Salta

El equipo técnico del INCUCAI visitó el Materno Infantil.
Lunes, 03 de noviembre de 2025 01:26
La reunión técnica en el Hospital Materno Infantil con el INCUCAI.
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, el gerente del hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek y el director del CUCAI, Luis Canelada recibieron al equipo técnico del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en el marco del trabajo conjunto para que en Salta se concreten trasplantes renales pediátricos. De la jornada participaron la directora científica del INCUCAI, Liliana Bisigniano, y la asesora técnica en trasplante renal pediátrico, Marta Monteverde, quienes realizaron una visita técnica al hospital con el propósito de evaluar las condiciones estructurales y operativas necesarias para desarrollar este tipo de procedimientos en la provincia. Durante la recorrida, las autoridades visitaron áreas clave vinculadas al proceso de trasplante.

 

Temas de la nota

