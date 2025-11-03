Buscan realizar trasplantes renales pediátricos en Salta

inicia sesión o regístrate.
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, el gerente del hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek y el director del CUCAI, Luis Canelada recibieron al equipo técnico del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en el marco del trabajo conjunto para que en Salta se concreten trasplantes renales pediátricos. De la jornada participaron la directora científica del INCUCAI, Liliana Bisigniano, y la asesora técnica en trasplante renal pediátrico, Marta Monteverde, quienes realizaron una visita técnica al hospital con el propósito de evaluar las condiciones estructurales y operativas necesarias para desarrollar este tipo de procedimientos en la provincia. Durante la recorrida, las autoridades visitaron áreas clave vinculadas al proceso de trasplante.