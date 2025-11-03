Estudiantes clasificaron al Mundial de Robótica

El talento salteño vuelve a ubicarse en la elite mundial de la robótica educativa. El Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA) obtuvo dos nuevas clasificaciones para el Mundial de Robótica Robocup 2026, que se llevará a cabo en julio del próximo año en Corea del Sur, tras su participación en la Roboliga 2025 realizada en la sede de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), en Buenos Aires. El certamen reunió a más de 150 estudiantes de todo el país y confirmó, una vez más, el liderazgo de IITA en el ecosistema tecnológico educativo argentino.

Por séptima vez consecutiva, el instituto logró la clasificación en la categoría Rescue Line, una disciplina que evalúa la capacidad de los robots para superar obstáculos y simular misiones de rescate. El equipo integrado por Benjamín Villagrán, Laureano Monteros y Lucio Saucedo, estudiantes del IITA desde hace cuatro años, obtuvo el primer puesto nacional y el pasaje a Corea.

El logro se amplificó con la histórica clasificación en Soccer Autónomo, una categoría que debutó este año en la Argentina y que propone partidos de fútbol entre robots totalmente autónomos. En esta modalidad resultaron ganadores Elías Cordero y Victoria Torrez, alumnos becados por Fundación Lógica para formarse en robótica y programación en IITA. Su desempeño marca un hito para la provincia en una competencia de creciente complejidad técnica y prestigio internacional.

La participación salteña en Roboliga dejó otros resultados destacados: primer puesto en Sumo Robótico, con la dupla conformada por los pequeños Lautaro Molina y Matías Kaiser, de apenas 8 y 9 años; segundo puesto en Rescue Line; y segundo puesto en Feria de Proyectos con "Neuro OTTO", un innovador casco que permite controlar luces y mover un robot utilizando señales cerebrales, demostrando el alcance experimental de los jóvenes del instituto.

Desde el IITA resaltaron que estos resultados son fruto del compromiso y la disciplina de los estudiantes, así como de la formación basada en pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas. "La robótica no solo les enseña tecnología; les enseña a trabajar en equipo, a ser constantes, a equivocarse y volver a intentar", expresaron.