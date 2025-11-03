Clima en Salta: baja la temperatura en los próximos días ¿lloverá?

Después de un inicio de semana con temperaturas elevadas, el tiempo en Salta cambiará de manera notable en los próximos días. Según explicó a El Tribuno el meteorólogo Edgardo Escobar, desde el miércoles se espera el ingreso de un pulso de aire frío que provocará lluvias, tormentas aisladas y un descenso en las térmicas.

Para este martes, el pronóstico anticipa una máxima de 31°C y mínima de 14°C, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones hacia la noche. Será la jornada más cálida de la semana.

El miércoles la situación cambiará con la llegada del frente frío. “Durante todo el día habrá probabilidad de precipitaciones”, detalló Escobar, quien advirtió que el aire más fresco provocará un descenso de casi 10 grados respecto del martes. Las temperaturas oscilarán entre 23°C de máxima y 16°C de mínima.

El jueves se mantendrán las condiciones inestables, con probabilidad de lluvias durante toda la jornada y temperaturas similares: máxima de 23°C y mínima de 15°C.

Hacia el viernes, el tiempo comenzará a mejorar. El cielo estará parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias y valores que rondarán los 22°C de máxima y 16°C de mínima.