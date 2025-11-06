Avioneta narco: Sáenz volvió a pedir por la Ley de derribo y la radarización en la frontera

El gobernador Gustavo Sáenz se refirió al operativo realizado en Rosario de la Frontera, donde una avioneta con patente boliviana cargada con cocaína se estrelló mientras intentaba aterrizar en una pista clandestina. En ese marco, el mandatario reiteró su pedido para avanzar con una ley antiderribo y reforzar la radarización en el norte del país.

“Lo que pasó con la avioneta narco demuestra que necesitamos radarización y una ley de derribo. Es necesario, ya lo he pedido en otras oportunidades, que los legisladores nacionales acompañen esta medida”, afirmó Sáenz.

El gobernador sostuvo que no dará un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico y destacó el trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales y federales.

“Gracias al trabajo conjunto entre la Policía de Salta y las fuerzas federales, se logró un importante operativo y se detuvo a parte de la banda que daba apoyo en tierra y que intentó cubrir la operación”, señaló.

Finalmente, Sáenz remarcó que su gestión continuará impulsando acciones para proteger a los salteños y fortalecer el control en las fronteras.

“Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera”, concluyó.

