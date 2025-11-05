VIDEO. Avioneta narco: así fue el momento de la detención de los dos pilotos bolivianos en la terminal de Rosario de la Frontera

Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos este miércoles en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, en el marco de la investigación por la avioneta que se estrelló el martes por la tarde con un cargamento de cocaína en el sur de la provincia.

Los sospechosos fueron detectados por efectivos de la Policía Rural de Rosario de la Frontera, quienes realizaban rastrillajes tras el hallazgo de la aeronave siniestrada. Entre los detenidos hay dos ciudadanos bolivianos y dos salteños, todos vinculados a la causa que investiga el transporte de estupefacientes.

El caso

El hecho que conmovió a los ciudadanos de la ciudad termal fue el martes, cuando una avioneta cargada con 140 kilos de cocaína cayó en una zona rural cercana a la localidad de Antillas. Los ocupantes habían escapado del lugar antes de la llegada de la policía, lo que motivó un operativo de búsqueda que se extendió durante toda la noche.

En las horas posteriores, los investigadores encontraron más de 228 kilos de cocaína enterrados en las inmediaciones, con envoltorios identificados con la marca “Prada”. Con este hallazgo, el total de droga secuestrada asciende a 364 kilos.

Las cuatro personas quedaron detenidas a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación para determinar el origen y el destino del cargamento.

