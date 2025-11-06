Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en la ciudad de Salta y el interior

Este sábado 8 de noviembre, Salta será parte de la XIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, una propuesta del Consejo Federal del Notariado Argentino y el Colegio de Escribanos de Salta, que contará con la participación voluntaria de escribanas y escribanos de toda la provincia.

La actividad se desarrollarán de 10 a 13 horas, por orden de llegada, y tiene como objetivo acercar a la comunidad la posibilidad de recibir asesoramiento gratuito en distintos temas legales de interés cotidiano, promoviendo la seguridad jurídica y el acceso a la información.

En esta edición, los centros de atención estarán distribuidos en Salta Capital (Colegio de Escribanos de Salta), Campo Quijano (Estación de Trenes), San Antonio de los Cobres (Mercado Artesanal), Cachi (Salón Municipal), Rosario de la Frontera (Municipalidad) y Chicoana (Patio de Sabores / El Carmen 265).

Durante la jornada, los ciudadanos podrán realizar consultas y recibir orientación sobre diversos temas notariales, entre ellos:

Directivas anticipadas de salud

Autorizaciones para conducir o viajar

Medidas de autoprotección

Régimen patrimonial del matrimonio

Donaciones y testamentos

Contratos, sociedades y otros trámites legales

El encuentro se desarrolla simultáneamente en todas las provincias del país, reafirmando el compromiso del notariado argentino con la comunidad. Estas jornadas buscan no solo brindar herramientas para la toma de decisiones informadas, sino también fortalecer la transparencia institucional y la confianza ciudadana.