PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
6 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

caso jimena Salas
juicio por el crimen de jimena salas
Día internacional contra el bullying
informatica
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
Juicio a Cristina Kirchner
Papa León XIV
China Suarez
Masterchef Celebrity
becas eduardo chañe
caso jimena Salas
juicio por el crimen de jimena salas
Día internacional contra el bullying
informatica
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
Juicio a Cristina Kirchner
Papa León XIV
China Suarez
Masterchef Celebrity
becas eduardo chañe

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en la ciudad de Salta y el interior

Este sábado se realizará la XIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario en simultáneo con todo el país. En Salta, habrá puntos de atención donde brindarán orientación gratuita sobre trámites legales y patrimoniales.
Jueves, 06 de noviembre de 2025 09:52
Asesoramiento gratuito de escribanos
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este sábado 8 de noviembre, Salta será parte de la XIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, una propuesta del Consejo Federal del Notariado Argentino y el Colegio de Escribanos de Salta, que contará con la participación voluntaria de escribanas y escribanos de toda la provincia.

La actividad se desarrollarán de 10 a 13 horas, por orden de llegada, y tiene como objetivo acercar a la comunidad la posibilidad de recibir asesoramiento gratuito en distintos temas legales de interés cotidiano, promoviendo la seguridad jurídica y el acceso a la información.

En esta edición, los centros de atención estarán distribuidos en Salta Capital (Colegio de Escribanos de Salta), Campo Quijano (Estación de Trenes), San Antonio de los Cobres (Mercado Artesanal), Cachi (Salón Municipal), Rosario de la Frontera (Municipalidad) y Chicoana (Patio de Sabores / El Carmen 265).

 

Durante la jornada, los ciudadanos podrán realizar consultas y recibir orientación sobre diversos temas notariales, entre ellos:

  • Directivas anticipadas de salud
  • Autorizaciones para conducir o viajar
  • Medidas de autoprotección
  • Régimen patrimonial del matrimonio
  • Donaciones y testamentos
  • Contratos, sociedades y otros trámites legales

El encuentro se desarrolla simultáneamente en todas las provincias del país, reafirmando el compromiso del notariado argentino con la comunidad. Estas jornadas buscan no solo brindar herramientas para la toma de decisiones informadas, sino también fortalecer la transparencia institucional y la confianza ciudadana.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD