¡La suerte está en el Alto Noa Shopping! Gana premios increíbles, como una camiseta autografiada por Lionel Messi

El Alto Noa Shopping, el lugar de encuentro para los salteños, continúa sorprendiendo a sus clientes con increíbles premios. En esta oportunidad, la afortunada ganadora, Patricia, se hizo con una camiseta autografiada por tres de los grandes referentes del fútbol argentino: Lionel Messi, Julián Álvarez y Leandro Paredes. La prenda fue el premio principal de uno de los sorteos más esperados, como parte de una serie de actividades del shopping relacionadas con el Mundial.

Este es solo el comienzo de los grandes sorteos que el Alto Noa ha preparado para este diciembre. A través de su plataforma de fidelidad, que invita a los clientes a cargar sus facturas en la aplicación ¡APPA!, se pueden ganar no solo premios espectaculares, sino también beneficios exclusivos.

Más sorteos y premios: la oportunidad de llevarte un cero kilómetro o un viaje a Buzios

Además de la camiseta firmada por los ídolos del fútbol, el Alto Noa Shopping ofrece a sus clientes la oportunidad de ganar un viaje a Buzios o incluso dos autos 0km. Estos premios estarán disponibles para los clientes que participen con sus compras de acuerdo a las condiciones del sorteo.

Foto: Pablo Yapura

Entre las promociones más atractivas, se destacan:

Sorteo de dos autos cero kilómetros, con participación abierta a todos los 15 shoppings del grupo IRSA.

Sorteo de un viaje a Buzios.

Canjes directos de regalos por compras a partir de 100, 120 o 250 pesos, con premios como cremas para mamás y remeras de marcas destacadas presentes en el centro comercial.

Descuentos progresivos y la Noche de los Shoppings el 23 de diciembre

Para coronar este diciembre lleno de sorpresas, el Alto Noa tendrá su Noche Shopping el 23 de diciembre, donde los clientes podrán disfrutar de descuentos progresivos en varias marcas, comenzando desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Los Happy Hours, a partir de las 18., ofrecerán rebajas de hasta un 50% en productos seleccionados.

Además, si estás buscando el regalo perfecto, este es el momento ideal para aprovechar los descuentos, y de paso, participar en los sorteos para ganar desde electrodomésticos hasta productos de moda.

Foto: Pablo Yapura

¿Cómo participar?

Para participar en los sorteos, solo necesitas cargar la factura de tu compra en la aplicación ¡APPA!. También puedes informarte sobre promociones y sorteos directamente en el stand de canje dentro del shopping, o seguir las actualizaciones en sus redes sociales.