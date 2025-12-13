Reforma laboral: curso de capacitación del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta

inicia sesión o regístrate.
Un espacio pensado para que fortalezcas tus conocimientos y te prepares para los cambios que impactan directamente en el ámbito laboral. Actualizate, despejá dudas y adquirí herramientas clave para tu desempeño profesional.
Contenidos:
• Ámbito de aplicación
• Remuneración
• Banco de horas
• Cambios en el régimen de indemnizaciones
• Licencias
• Fondo de asistencia laboral
• Régimen de incentivo a la formalización laboral
• Nuevo espectro contributivo
• Algunas cuestiones tributarias
Modalidad presencial y virtual
Dirección: Av. Bicentenario de la Batalla de Salta 442
Fecha: Martes 16 de Diciembre del 2025
Hora: 18:00 a 20:30 h
Expositor
Dr. Daniel Pérez: Master Universitario en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (ESPAÑA) Y ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (O.I.S.S.)
Coordinador
CPN. Armando Simesen de Bielke