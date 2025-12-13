PUBLICIDAD

13 de Diciembre, Salta
Salta

Reforma laboral: curso de capacitación del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta

Sabado, 13 de diciembre de 2025 08:42
Un espacio pensado para que fortalezcas tus conocimientos y te prepares para los cambios que impactan directamente en el ámbito laboral. Actualizate, despejá dudas y adquirí herramientas clave para tu desempeño profesional.
Contenidos:
    • Ámbito de aplicación
    • Remuneración
    • Banco de horas
    • Cambios en el régimen de indemnizaciones
    • Licencias
    • Fondo de asistencia laboral
    • Régimen de incentivo a la formalización laboral
    • Nuevo espectro contributivo
    • Algunas cuestiones tributarias

Modalidad presencial y virtual
Dirección: Av. Bicentenario de la Batalla de Salta 442
Fecha: Martes 16 de Diciembre del 2025
Hora: 18:00 a 20:30 h
Expositor
Dr. Daniel Pérez: Master Universitario en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (ESPAÑA) Y ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (O.I.S.S.)
Coordinador
CPN. Armando Simesen de Bielke

Inversión
$5.000 — Colegiados con la cuota al día y Matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
$15.000 — Abogados y público en general.

Asegurá tu lugar. inscripciones en este Link 

https://www.cgces.org.ar/event-details/reforma-laboral
 

