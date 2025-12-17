Bajó entre 7 y 8% el número de pasajeros de Saeta

Saeta cerrará el año con una leve pero sensible caída en la cantidad de pasajeros. Así lo confirmó su presidente, Claudio Mohr, quien precisó que la baja se ubica "en el orden del 7 al 8%" en los últimos meses.

Según explicó, el fenómeno está directamente vinculado a la menor circulación de personas como consecuencia de la caída del consumo. "La gente tiene menos plata en el bolsillo y sale menos a la calle a comprar o a hacer trámites, y eso impacta en el transporte", señaló. No obstante, remarcó que la disminución es considerablemente menor a la registrada en otras jurisdicciones del país, donde la baja de pasajeros alcanza hasta el 30%.

Mohr atribuyó este mejor desempeño relativo a decisiones estructurales del sistema salteño, como la tarifa plana y el sistema de transbordo, que permiten sostener el volumen de viajes. "Hemos podido mantener el volumen comparativamente, aun en un escenario de crisis", indicó.

Pese a este escenario, el titular de Saeta realizó un balance positivo del año y remarcó que, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en Salta se pudieron afrontar los compromisos salariales sin sobresaltos. En ese marco, confirmó que los sueldos se han pagado siempre en tiempo y forma y el aguinaldo se pagará esta semana como marca la Ley.

Asimismo, subrayó que durante 2025 se incorporaron 96 nuevas unidades al sistema, superando la renovación del año anterior, y se sumaron dos recorridos estratégicos en el Valle de Lerma y la zona norte de la ciudad.

No está en análisis un nuevo aumento

En materia tarifaria, Mohr aseguró que por el momento no está en análisis un nuevo aumento del boleto. "Para nosotros es un logro llegar a fin de año sin tocar la tarifa", afirmó, aunque reconoció que en algún momento del próximo año el esquema deberá revisarse, en función de la evolución de los costos y del presupuesto provincial.

En cuanto al financiamiento del sistema, Mohr precisó que Saeta genera aproximadamente el 40% de los recursos que necesita para operar, mientras que el 60% restante proviene del aporte del Gobierno provincial. Señaló que ese nivel de dependencia es bajo en comparación con otros sistemas de transporte del país y lo contrastó con la situación del AMBA, donde los subsidios nacionales alcanzan montos significativamente superiores, recibiendo allí aproximadamente 140.000 millones por mes, frente a los 96.000 a 100.000 millones por año que recibe Saeta. En ese marco, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y sostuvo que el desafío será seguir mejorando la eficiencia y cuidar los recursos públicos.