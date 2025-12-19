Nueva edición de Noche Shopping en Alto NOA con descuentos de hasta 50%, espectáculos y sorpresas para disfrutar toda la noche

El próximo 23 de diciembre, el shopping se viste de Navidad y extenderá su horario hasta las 02.00 hs, con descuentos de hasta el 50%. La Noche Shopping, que ya se convirtió en una tradición de la temporada, promete una jornada llena de sorpresas, actividades y oportunidades de compra exclusivas.

Con promociones únicas, sorpresas para toda la familia y la posibilidad de ganarse dos autos 0 km, y un viaje a Buzios para dos personas con alojamiento y traslado incluido, la Noche Shopping en Alto NOA será la ocasión perfecta para vivir la magia de la Navidad.

“En Alto NOA, la Noche Shopping es una invitación a vivir el centro comercial como un espacio de encuentro y celebración. Pensamos una propuesta que combina grandes oportunidades de compra con música y momentos para el disfrute de toda la familia y amigos”, señaló Ximena Gutiérrez, Center Manager de Alto NOA.

“Desde Grupo IRSA buscamos que cada visita a nuestros shopping se convierta en una experiencia memorable. Diciembre es una época muy especial para las familias y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento y diversión para que nuestros visitantes disfruten del espíritu de estas fiestas”, Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

Promociones bancarias destacadas

- Banco Galicia: los días 22 y 23 de diciembre, ofrece un 20% de descuento y un 30% de descuento para clientes Éminent, ambos con hasta 6 cuotas sin interés.

- ICBC: Se podrá acceder a un 25% de descuento, con tope de $40.000 por transacción. Los clientes ICBC Exclusive contarán con un 30% de descuento, con tope de $50.000. Para ICBC Sueldos, el beneficio será de 35% de descuento, con tope de $40.000. Por último, los clientes Exclusive Sueldos accederán a un 40% de descuento, con tope de $50.000.

- Naranja X: del 21 al 24 de diciembre contará con 30% de descuento, con tope de $30.000 y hasta 5 cuotas sin interés.

- Santander: El 19/12 estará disponible el “Especial Viernes” para clientes Plan Sueldo y jubilados, con los siguientes descuentos:

Todas las carteras: 30% de reintegro, sin tope

Perfumería, Librería y Joyería: 10% de reintegro, sin tope

Hasta 9 cuotas sin interés

La semana del 24/12, se llevará a cabo el “Santander Súper Miércoles”, que contará con los siguientes descuentos:

Cartera General: 20% de reintegro

Cartera Select: 25% de reintegro

Perfumería, Librería y Joyería: 10% de reintegro

Hasta 6 cuotas sin interés

BBVA: Hasta el 24 de diciembre, habrá 20% de reintegro y hasta 6 cuotas pagando desde la App BBVA con tarjetas de crédito, escaneando QR MODO (Cartera General). Tope de devolución: $40.000 por usuario. Además, los clientes que cobran haberes en BBVA acceden a un 10% de reintegro adicional.

Promociones con billeteras virtuales

Con las billeteras virtuales, desde el 15 al 24 de diciembre se sumará MODO ofreciendo un 10% off adicional a las promos de los bancos adheridos con tope de reintegro de $15.000.

Descuentos únicos en Noche Shopping

El 23 de diciembre de 10 a 02.00 hs se celebrará un día lleno de magia y grandes beneficios: descuentos de 20%, 25%, 30%, 45% y 50% en marcas adheridas, con todos los medios de pago, para que cada cliente viva una jornada de compras única.

Noche Shopping en Alto Noa - Cronograma de actividades

De 11 a 13 hs | Talleres infantiles

Los más chicos podrán participar de distintos talleres recreativos especialmente pensados para despertar la creatividad y la magia de la Navidad. Habrá un espacio de cuentos, un taller para escribir la tradicional Carta a Papá Noel y actividades de pintura de piezas de yeso, ideales para llevarse un recuerdo hecho por ellos mismos.

De 18 a 20 hs | Encuentro con Papá Noel

Papá Noel estará presente junto al árbol de Navidad, recibiendo las cartas de los chicos y posando para sacarse fotos en un entorno especialmente ambientado, creando un momento único para toda la familia.

Desde las 19 hs en adelante | Intervenciones artísticas y personajes navideños

El shopping se llenará de música y color con la presencia de duendes, el Grinch, patinadores caracterizados como Cascanueces y bailarines, que recorrerán los espacios con intervenciones y performances para sorprender al público y sumar aún más espíritu festivo.