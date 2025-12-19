Arquitectura con sello UCASAL: dos reconocimientos internacionales para egresados y colaboradores

La Universidad Católica de Salta celebra con orgullo los recientes reconocimientos obtenidos por un equipo de jóvenes arquitectos egresados de la institución y actualmente integrantes de la Dirección de Proyectos y Obras. Guillermo Alfonso Vater y Agustín González Boris, junto a Génesis Naccas y Gian Marco Fayón, participaron en dos concursos internacionales de arquitectura y fueron distinguidos.

Gracias a la calidad y profundidad conceptual de sus propuestas, alcanzaron el puesto de finalistas en el International Design Competition La Juanita. Así, se posicionaron entre los 50 mejores proyectos del mundo en el concurso humanitario Kaira Looro – Architecture for Peace.

En el certamen La Juanita, que convocaba a diseñar una casa de campo frente al Río Paraná en Entre Ríos, el equipo desarrolló un proyecto enfocado desde la sensibilidad, pensado para el sitio y su entorno. La topografía natural, la vegetación existente y las visuales privilegiadas hacia el río fueron los ejes que guiaron una propuesta arquitectónica que buscó integrarse respetuosamente al paisaje, priorizando un uso responsable de materiales nobles y criterios bioclimáticos.

La “Casa entre árboles”, tal como titularon su proyecto, puso en valor modos de habitar propios de la región, destacando los espacios de reunión, la relación íntima con el entorno y una arquitectura concebida para convivir armónicamente con la naturaleza. Este enfoque les permitió posicionarse entre las mejores propuestas internacionales y ser distinguidos como finalistas por la organización Terraviva.

En paralelo, el equipo participó del concurso Kaira Looro 2024 – Maternity Centre, organizado por la Humanitarian Organization Balou Salo y evaluado por un prestigioso jurado internacional integrado por referentes como Kengo Kuma, Benedetta Tagliabue, Mario Cucinella y Urko Sanchez, entre otros especialistas de renombre en arquitectura social y humanitaria.

Su propuesta planteó un centro de maternidad concebido como un espacio de apoyo integral para las mujeres durante el trabajo de parto y en todo el proceso de cuidado. La arquitectura se desarrolló a partir de curvas acogedoras que generan una circulación fluida, integrando de manera orgánica los espacios cubiertos con patios interiores.

La geometría de las paredes y la estructura de las bóvedas otorgaron carácter y sentido al edificio, mientras que el juego de luces y sombras se convirtió en un recurso clave para acompañar las dinámicas del día, privilegiando el descanso, la recuperación y el bienestar de las usuarias. El proyecto fue reconocido dentro del top 50 global, destacándose por su aporte al avance del tema del concurso y a la arquitectura humanitaria.

Estos dos reconocimientos reflejan no sólo el talento del equipo, sino también la solidez de la formación recibida en UCASAL y el compromiso con una arquitectura consciente, sensible y socialmente significativa. Para la universidad, representan un motivo de orgullo institucional y un testimonio del impacto por ser egresados destacados en escenarios internacionales.

https://prensa.ucasal.edu.ar/reconocimiento-egresados-arq-trib