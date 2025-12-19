Jóvenes que transforman: 83 voluntarios UCASAL fueron reconocidos por su labor social

La energía solidaria que caracteriza a nuestros estudiantes se hizo visible en el 1.° Encuentro de Voluntariado, una propuesta impulsada por la Dirección de Vida Universitaria en el marco del Día Internacional del Voluntariado. La actividad reunió a

jóvenes de distintas carreras que forman parte del Programa de Voluntariado y Aprendizaje Servicio, y que durante todo el año aportaron sus habilidades, tiempo y compromiso a proyectos comunitarios.

La jornada estuvo marcada por dinámicas de integración y reflexión que invitaron a repensar el propósito que impulsa a cada voluntario. A partir de actividades participativas, se generó un espacio para compartir experiencias, reconocer motivaciones y reforzar el sentido de comunidad que sostiene cada acción solidaria.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de certificados a los estudiantes que integraron el Programa de Voluntariado y Aprendizaje Servicio durante 2025, una iniciativa que es gestionada y acompañada por la Dirección de Vida Universitaria de UCASAL.

También participaron la Lic. María Laura Cazalbón y la Lic. Lucila Lencinas, del equipo de la Facultad de Educación, quienes acompañaron una de las dinámicas y entregaron los reconocimientos a los integrantes del programa de Acompañamiento Educativo y Compromiso Social “Red de Apoyo Educativo UCASAL”, conformado este año.

Actualmente, 83 estudiantes de diversas unidades académicas forman parte del Programa de Voluntariado de UCASAL. Su labor se extiende tanto a iniciativas propias de la universidad (como el equipo de Voluntarios Ambientales), así como también a proyectos desarrollados junto a organizaciones de la sociedad civil con las que UCASAL mantiene convenios.

En este ciclo lectivo se trabajó con ocho instituciones: Un TECHO para mi Argentina, Asociación Puentes, Casa Fraterna, Programas Sociales Comunitarios – PROSOCO (Obra del padre Martearena), AIESEC, Fundación Cebil, Fundación del Alma y Junior Achievement.

Con propuestas como este encuentro, UCASAL reafirma su compromiso con la formación integral y la responsabilidad social, promoviendo que cada estudiante pueda transformar su vocación de servicio en acciones que impacten positivamente en la comunidad.

https://prensa.ucasal.edu.ar/1er-encuentro-voluntariado-trib

