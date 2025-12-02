PUBLICIDAD

2 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Desmonte ilegal en Salta
Estafas
Violencia
Incendio en Villa Asunción
Adopción de perros
Concejo Deliberante de Cerrillos
Homicidio en Salta
Salud bucal
Salud bucal

El Móvil Odontológico se "estaciona" en el Centro Cívico Municipal durante diciembre

Para garantizar la continuidad de la atención primaria, la Municipalidad de Salta centralizará el servicio gratuito en el Centro Cívico Municipal (CCM). La iniciativa está dirigida a vecinos sin obra social y ofrecerá tratamientos y diagnósticos de lunes a viernes, priorizando la salud bucal en la recta final del año.
Martes, 02 de diciembre de 2025 11:48
El Móvil Odontológico se instala en el Centra Cívico Municipal durante todo diciembre.
El programa de Salud Bucal Comunitaria, un pilar en la estrategia de atención primaria de la Municipalidad de Salta, culminará su recorrido anual concentrando su atención en un punto fijo y accesible durante todo el mes de diciembre. El Móvil Odontológico, que durante el año visitó diversos barrios de la ciudad, se instalará en el Centro Cívico Municipal (CCM) para asegurar que los tratamientos esenciales no se interrumpan.

La decisión de ubicar la unidad en la sede municipal, situada en Avenida Paraguay 1245 (la dirección para consultas es Avenida Paraguay 1240), tiene como objetivo principal facilitar el acceso a un servicio vital para las familias más vulnerables y que carecen de cobertura médica privada.

Atención y Requisitos

El servicio se brindará de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 13.00 horas. Sin embargo, es fundamental que los interesados asistan temprano, ya que los 20 turnos diarios disponibles se comenzarán a entregar a las 7.30.

Los profesionales odontológicos realizarán una variedad de prestaciones que incluyen:

  • Diagnósticos integrales.

  • Curaciones (arreglos).

  • Aplicaciones de flúor.

Este servicio es gratuito y está exclusivamente destinado a vecinos sin obra social. Para poder acceder a la consulta, los pacientes deberán presentar la siguiente documentación de manera obligatoria al momento de ser atendidos:

  1. Documento Nacional de Identidad (DNI).

  2. Certificación Negativa de ANSES, la cual debe presentarse impresa o descargada en el celular.

Finalmente, se reitera a la comunidad la importancia de asistir con la boca limpia para facilitar el correcto diagnóstico y la atención por parte de los profesionales.

