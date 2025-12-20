Bolivia intensifica el alerta epidemiológico por la "súper gripe" en la frontera con Salta

La frontera de Aguas Blancas y Bermejo entra en un nuevo capítulo inédito. La denominada "súper gripe" puede estar llegando a la zona que se caracteriza por el cruce permanente de personas y mercaderías; un territorio casi incontrolable.

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que, ante la reciente Alerta Epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la circulación de influenza y otros virus respiratorios en la región, se han intensificado las medidas de vigilancia y prevención en todo el territorio provincial. Si bien a la fecha no se han detectado casos sospechosos vinculados a las nuevas variantes en Salta, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de no bajar la guardia ante el inicio de la temporada en el hemisferio norte.

En tanto que los medios de prensa bolivianos ya alerta sobre las medidas del Gobierno de La Paz en la frontera con Argentina. "Tras la emisión de una alerta epidemiológica nacional por influenza tipo A H3N2, el municipio fronterizo de Bermejo ha intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica con el objetivo de prevenir la propagación del virus, especialmente por su condición de zona de alto flujo migratorio", informa el diario El País de Tarija.

Aseguran que, desde la Red de Salud de Bermejo se instruyó a todos los establecimientos de salud del Municipio a mantenerse en estado de alerta ante la presencia de cualquier caso sospechoso, reforzando los protocolos de detección temprana y atención oportuna. Asimismo, se dispuso la instalación de puntos de vigilancia sanitaria en sectores estratégicos como el Puente Internacional que conecta con Argentina, la zona de las Chalanas y la Terminal de Buses, donde se realiza el control de personas con síntomas compatibles con la enfermedad para su inmediata derivación a un centro de salud.

Las autoridades sanitarias bolivianas se mantienen en vigilancia tras el brote detectado por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) en Cochabamba. Se trata de un brote familiar importado desde los Estados Unidos. La preocupación radica en que estos casos podrían corresponder a la denominada "Variante K", un subclado del virus que actualmente circula en el hemisferio norte. Debido a la proximidad geográfica y el flujo fronterizo, se han activado los protocolos de vigilancia centinela para detectar de manera temprana cualquier ingreso del virus fuera de la temporada habitual en nuestra región.

Aunque los estudios preliminares indican que la gravedad clínica no ha cambiado significativamente, las temporadas dominadas por el subtipo H3N2 suelen afectar con mayor severidad a los adultos mayores. Es importante destacar que, hasta el momento, el mencionado subclado K no había sido detectado en Sudamérica hacia finales de noviembre de 2025, manteniéndose la circulación local bajo parámetros controlados.

Recomendaciones para Viajeros (ingreso y egreso)

Dada la dinámica de circulación viral actual, el Ministerio de Salud Pública recomienda a quienes viajen hacia o desde zonas con circulación activa (especialmente el hemisferio norte y países limítrofes):

Vacunación previa: Verificar y completar los esquemas de vacunación contra la influenza y COVID-19 antes de partir.

Durante el viaje: Mantener el uso de barbijo en lugares cerrados o de gran concurrencia y realizar una higiene de manos frecuente.

Asistencia Médica: Si al regresar de zonas de riesgo presenta fiebre alta de inicio súbito, tos, dolor de garganta intenso o dolores musculares, debe acercarse de inmediato al centro de salud más cercano para una evaluación profesional.

Transparencia: Es fundamental informar al personal médico sobre el antecedente de viaje y los países visitados para facilitar el diagnóstico precoz.

Medidas de Prevención y Vacunación

Desde el Ministerio se hace especial hincapié en que la vacunación anticipada es la herramienta más eficaz para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones. Se recomienda a los grupos de riesgo (adultos mayores, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personas con comorbilidades) verificar sus esquemas de vacunación.

Asimismo, se insta a la comunidad a sostener las medidas de cuidado personal:

Higiene de manos: Lavado frecuente con agua y jabón o uso de alcohol en gel.

Etiqueta respiratoria: Cubrirse la boca y nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Ventilación: Mantener los ambientes ventilados de forma cruzada y constante.

Aislamiento voluntario: Ante síntomas respiratorios, quedarse en casa y no asistir al trabajo o escuela para evitar contagios.