21°
26 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Cena Navideña
arte
Javier Milei
Uso de Pirotecnia
nevada en San Antonio de los Cobres
EEUU
Siniestro vial
Vóley
Cena Navideña
arte
Javier Milei
Uso de Pirotecnia
nevada en San Antonio de los Cobres
EEUU
Siniestro vial
DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

Salta

Controles de fin de año: alcoholemia positiva y 26 vehículos retenidos

En el marco de los operativos especiales de Navidad, se secuestraron 17 autos y camionetas, 8 motocicletas y un camión. Las actas labradas fueron 36, todas relacionadas con resultados positivos en los test de alcoholemia.
Viernes, 26 de diciembre de 2025 10:32
Controles de seguridad vial
La Municipalidad realizó controles de Tránsito durante la Navidad, en diferentes puntos de la ciudad, para lograr un favorable cumplimiento de las normativas legales vigentes.  Ayer, desde las 4 hasta las 18 hs, se secuestraron 26 vehículos y se labraron 36 actas. 

Las infracciones y las retenciones se efectuaron por alcoholemia positiva. Se controlaron más de 3500 vehículos.Se secuestraron 17 autos y/o camionetas, 8 motocicletas y 1 camión. 

El porcentaje de conductores alcoholizados bajó alrededor de un 50% comparado con los controles navideños del año pasado.  Se destaca el gran trabajo de los agentes de tránsito para detectar cada falta cometida. Tal es así que se identificó un conductor que superó el máximo de 4gl. 

Desde el área indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en distintos sectores estratégicos de la capital salteña, poniendo en foco el 1 de enero.

