Los empleados municipales cobrarán, el miércoles 31, el sueldo con un 5% de aumento

La Municipalidad de Salta informa que el miércoles 31 de diciembre, los empleados municipales tendrán disponible en cajero el sueldo correspondiente al mismo mes. Éste se liquidó con un incremento del 5%. Días atrás el ejecutivo realizó el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El nuevo incremento se suma a los aumentos que se dieron en febrero, marzo, junio, agosto y octubre de este 2025. La actividad comercial propia de las fiestas de fin de año, motiva que se dé el adelantamiento de pago de diciembre.

Durante todo el año, la Municipalidad trabajó para atender los frentes de obra, reclamos de los vecinos, apoyo a emprendedores y recuperación de espacios públicos, sin desatender el pago de salarios a tiempo con sus respectivos aumentos.