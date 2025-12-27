"El Gobierno nacional quiere modificar la Ley de Salud Mental, pero sin consultar a las áreas provinciales"

El secretario de Salud Mental y Adicciones de la Provincia, Martín Teruel, realizó un balance sobre la situación de la salud mental en Salta en 2025.

Para un balance en números sobre salud mental, en Provincia, ¿aumentaron las consultas respecto de 2024?

Sí, las consultas han crecido significativamente en los distintos niveles de atención del sistema de salud pública. Por dar un ejemplo: si tomamos las atenciones por motivos de salud mental, en los hospitales del interior, durante el primer semestre de este año, y lo comparamos con el segundo semestre del año pasado, hubo un 27% más de consultas. Y si lo comparamos con el primer semestre de 2024 el incremento fue de un 49%. Y esto tiene que ver básicamente con tres aspectos: el primero es que, efectivamente, hay mucho padecimiento psíquico en la población. Por otra parte, los problemas económicos que sufre la gente hace que cada vez más personas busquen la atención en el sector público. Y, por último, si más gente pudo consultar, es porque el sistema sanitario provincial ha hecho un gran esfuerzo para incorporar profesionales y tratar de generar mayor accesibilidad a la atención.

¿Cuáles son las principales problemáticas de esas consultas?

En general se observa una prevalencia de cuadros ligados a la angustia, tanto con estados de ansiedad como con episodios depresivos. También aparecen los consumos problemáticos como un emergente importante, ya sea por los cuadros de intoxicación aguda, en las guardias de hospitales o por la necesidad de iniciar un tratamiento de recuperación. En ese sentido los centros de rehabilitación públicos han atendido cerca de 3500 pacientes entre enero y octubre.

¿Qué acciones se realizaron para la atención de esas problemáticas?

Para nosotros es fundamental que las personas, además del apoyo y los cuidados que necesitan por parte de sus entornos y grupos de pertenencia, puedan contar con atención profesional cercana y accesible. Por eso se sumaron veintiún nuevos profesionales en hospitales y centros de salud de distintos puntos de la Provincia, incluyendo siete localidades en las que nunca se había tenido estos especialistas. Es bastante claro que la estrategia sanitaria tiene que incluir la ampliación de la oferta de servicios. Por eso también se sigue implementando el sistema de Telesalud Mental para atención remota de personas de localidades donde no hay profesionales. En los teleconsultorios de nuestra Secretaría este año se han atendido cerca de 300 pacientes, y también se ha abierto un teleconsultorio de Psicología, en el Hospital San Bernardo; y uno de Psiquiatría, en el Hospital Ragone.

Por otra parte hemos generado canales de trabajo con distintos municipios y se han desarrollado instancias de capacitación y supervisión. Todavía queda mucho por hacer, necesitamos seguir sumando recursos humanos y generar más espacios de atención y tratamiento. También pretendemos que la red se amplíe incluyendo a organizaciones no gubernamentales.

¿Se están desarrollando campañas sanitarias que aborden el consumo problemático de sustancias desde la niñez?

Los problemas de las infancias, que son diversos, son un desafío que no puede esperar y que requiere intervenciones intersectoriales para sostener procesos, es decir no actuar episódicamente sino generar continuidad de cuidados. Por eso estamos trabajando con el Ministerio de Educación y con la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. También se están desarrollando acciones con niños y adolescentes de comunidades originarias en Santa Victoria Este y Coronel Juan Solá, en esos casos también junto a referentes comunitarios y otras organizaciones territoriales.

¿Hubo cambios en el tratamiento de los suicidios? Es una sensación o realmente hay más casos de niños y adolescentes?

En nuestra Provincia los casos de suicidio se producen en diferentes segmentos etarios, y no se observa que sea una problemática creciente entre niños y adolescentes. Pero tampoco se puede ignorar que el suicidio a nivel mundial es una de las principales causas de mortalidad en la población infanto-juvenil. En Salta seguimos teniendo una tasa alta de suicidios y de intentos. Por eso es fundamental que se pueda acceder a la consulta profesional oportuna y que la persona reciba atención y tratamiento, y que sus entornos también sean contenidos y orientados. Hemos terminado de revisar junto con distintos miembros de los servicios de salud el esquema asistencial para poder ofrecer rápido acceso a los procesos terapéuticos.

¿Se está cumpliendo en Salta la ley de Salud Mental?

A nivel provincial se ha venido destinando más presupuesto y la salud mental está en la agenda de la gestión sanitaria. Están en marcha distintos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con no cronificar la permanencia de pacientes en el Hospital Ragone. El hospital tiene servicios de atención domiciliaria para algunos pacientes que han sido externados, un centro de día y un par de dispositivos alternativos. A su vez se viene avanzando en la atención en las guardias de los hospitales generales. Durante este año, el 5% de todas las atenciones en guardias hospitalarias ha sido por motivos de salud mental. Todavía tenemos mucho para seguir avanzando, hay que profundizar la descentralización de servicios de atención y generar más dispositivos con base en la comunidad, que sean una alternativa a las respuestas institucionales tradicionales. En ese sentido diría que tenemos dificultades parecidas a los demás distritos del país. Y otro punto que se debe concretar es la puesta en funcionamiento del Órgano de Revisión.

¿El Gobierno nacional brinda el aporte necesario para la Salud Mental en Salta?

No. No hay aportes del Gobierno nacional. Pero el problema es más amplio que una cuestión de financiamiento que por supuesto es fundamental: el Gobierno nacional no ha convocado en estos dos años al COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental) que es el ámbito propicio para intercambiar experiencias entre Nación y provincias, analizar los problemas actuales, debatir, delinear las políticas públicas participativas. De hecho nos enteramos recientemente que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, pero a las áreas provinciales no se nos ha consultado, ni siquiera dado a conocer cuáles son las modificaciones que se pretenden llevar adelante.

¿Cuáles son los deseos (en Salud Mental) para el 2026 y cuáles son los objetivos que se proponen?

Me parece que ha quedado dicho: como sistema sanitario esperamos seguir fortaleciendo los equipos de salud mental y generando nuevos espacios y modalidades de asistencia, que puedan dar cada vez mejores respuestas a la gente que necesita tratarse teniendo en cuenta la diversidad de problemáticas y posibilidades. Al mismo tiempo, es muy importante tener cada vez mayor presencia con acciones preventivas y de promoción de la salud mental, teniendo siempre presente que siempre está atravesada por circunstancias sociales. Para eso esperamos poder profundizar la interacción con los demás actores que no pertenecen a salud: otras áreas del Ejecutivo Provincial y las municipalidades, las escuelas, las organizaciones barriales, las iglesias. En definitiva, queremos contribuir a que se modifiquen muchos estigmas que hay en el imaginario social sobre las personas con padecimientos para que la salud mental sea algo que construimos y cuidamos entre todos.

