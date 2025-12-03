Educación presentó su Oferta Académica Superior 2026, con más de 50 carreras

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Dirección General de Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Gestión Educativa, oficializó la Oferta Académica 2026, que contempla 25 profesorados y 32 tecnicaturas superiores disponibles en instituciones formadoras de toda la provincia. Se trata de una propuesta amplia, gratuita y federal que garantiza más oportunidades educativas para jóvenes y adultos salteños.

La oferta incluye 25 Profesorados en áreas clave del sistema educativo: Educación Inicial, Primaria, Secundaria en distintas disciplinas (Biología, Química, Matemática, Física, Informática, Tecnologías, Geografía, Historia, Lengua y Literatura), así como carreras artísticas como Música, Artes Visuales, Teatro y Profesorados de Danza en diversas orientaciones.

Por otra parte, se encuentran disponibles 32 Tecnicaturas Superiores vinculadas a sectores estratégicos:

Empresa e Industria: Higiene y Seguridad, Recursos Humanos, Mecatrónica, Minería, Procesos Mineros, Administración, Química Industrial.

Turismo y Servicios: Turismo e Idiomas aplicados al sector.

Seguridad: Seguridad Ciudadana, Criminología y formación para agentes operativos.

Artes, Comunicación y Tecnología: Diseño Gráfico, Puesta en Escena, Marketing Digital, Comunicación Multimedial, Locución, Bibliotecología, Mantenimiento de Tecnologías Biomédicas, Desarrollo de Software, Autotrónica, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Agro y Producción: Sistemas Agroganaderos, Recursos Hídricos, Vitivinicultura y Enología.

Economía y Gestión: Gestión Pública y Gestión de Emprendimientos.

Los interesados pueden consultar en: https://dges-sal.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica-2026/

La propuesta educativa 2026 está distribuida en institutos superiores de todos los departamentos, fortaleciendo el acceso territorial a la educación superior. De esta manera, cada región ofrece trayectos vinculados a su matriz productiva, cultural y socioeconómica:

Capital: Profesorados y tecnicaturas en artes, educación, comunicación, tecnología, turismo, salud y gestión.

Orán: Carreras orientadas a la producción, tecnología, educación, idiomas y seguridad.

San Martín: Ofertas vinculadas a industrias, recursos energéticos, turismo, gestión pública y educación.

Rivadavia: Profesorados y tecnicaturas acordes a las necesidades comunitarias, fortaleciendo la formación docente y administrativa.

Anta: Propuestas técnicas relacionadas con producción agroganadera, recursos hídricos y gestión.

Metán y Rosario de la Frontera: Opciones en educación, comunicación, desarrollo tecnológico y servicios.

Cafayate y Valles Calchaquíes: Tecnicaturas vinculadas al turismo, vitivinicultura, artes y educación.

Guachipas, Cerrillos, La Caldera, Chicoana y otros departamentos: Propuestas pedagógicas y técnicas que responden al perfil local, incluyendo formación docente, producción, tecnología y comunicación.

Esta distribución federal permite que los estudiantes se formen en el mismo lugar donde viven, evitando traslados costosos, fortaleciendo el arraigo y potenciando el desarrollo comunitario.

Desde la Dirección General de Educación Superior se resalta que sostener una oferta académica amplia, moderna y territorialmente equilibrada es clave para la construcción de una provincia más justa y con mayor igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación ofrece más de 50 carreras superiores, esta gran gama de oportunidades es una decisión estratégica que apuesta al talento local, al fortalecimiento de los sectores productivos y al derecho a estudiar de cada joven y adulto salteño.